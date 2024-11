La pregunta del millón: ¿cambiarse al iPhone 16?

hace 48 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

Es lejos la pregunta que más se repite entre quienes me ven con el equipo. El último modelo de Apple si bien trae novedades, no convence del todo incluso a los más fanáticos. Aquí lo que debes considerar para saltar o no lo último de la manzana.