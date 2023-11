Durante las últimas décadas, los avances de la tecnología han cambiado la forma en que se ve cine.

Puede que recuerdes aquellos tiempos en donde las principales opciones para ver una película eran ir al cinema, arrendarla en un club de video, esperar hasta que la dieran por televisión, o bien, comprar una copa física una vez que saliera a la venta.

Aquello era, para muchos, una suerte de ritual para pasar el fin de semana con la familia o sumergirse en solitario en los mundos creados por sus directores favoritos.

Sin embargo, la aparición de plataformas de streaming cambió ese paradigma para la gran mayoría.

Ahora puedes encontrar un extenso catálogo de filmes a solo un click de distancia desde tu televisor o computador, mientras que si no estás conforme con tener solo una app de este tipo, puedes tener más y así ir sumando alternativas para ver en tus pantallas.

Dicho punto fue abordado por el aclamado cineasta británico-estadounidense, Christopher Nolan, en una reciente entrevista con The Washington Post.

Y después de que se publicara, el director mexicano Guillermo del Toro salió a comentar sus declaraciones.

Las preocupaciones de Christopher Nolan en la era del streaming y la enfática respuesta de Guillermo del Toro. Foto: referencial.

Qué dijo Christopher Nolan sobre el streaming y qué respondió Guillermo del Toro

En la conversación con el citado medio, se planteó que ha crecido la preocupación entre los cineastas por lo que ocurrirá con las obras que sean expulsadas de las principales plataformas, lo que dificultaría que lleguen a una audiencia que está acostumbrada a acceder a ellas a través de esos espacios.

Frente a ese escenario, el director de filmes como Batman: el caballero de la noche (2008) e Interstellar (2014) manifestó que “existe el peligro, hoy en día, de que si las cosas solo existen en versión streaming las retiren”.

“Van y vienen”, enfatizó Nolan.

Hace apenas una semana, el director había sugerido que deberías comprar una edición en Blu-Ray de su reciente Oppenheimer (2023), para que así “ningún malvado servicio de streaming pueda venir a robártela”.

No obstante, luego aclaró al Post que esas expresiones se trataron de “una broma”.

Aún así, subrayó que es importante poseer las versiones físicas para preservar el trabajo artístico.

Como es de esperar, sus declaraciones rápidamente tuvieron eco en las redes sociales.

Y una de las personas que se refirió a ellas fue Guillermo del Toro, quien compartió su visión a través de X (ex Twitter).

“Los soportes físicos son casi un nivel de responsabilidad similar al de Fahrenheit 451 (donde la gente memorizaba libros enteros y así se convertían en el libro que amaban). Si posees una gran 4K HD, Blu-ray, DVD, etc, de una película o películas que amas ... eres el custodio de esas cintas para las generaciones venideras”, escribió el director de The Shape of Water (2017).