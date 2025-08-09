SUSCRÍBETE
Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

La exhibición puede ser visitada de lunes a viernes, entre las 11.00 y 20.00 horas.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

A partir del mediodía de este sábado, un sector de la estación Baquedano se convirtió en una exhibición inmersiva del clásico literario de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito.

La muestra -denominada “El Principito L´Experience" y apta para todo público- cuenta con ocho salas temáticas, zonas interactivas y escenografías relacionadas a la novela.

“Esperamos que cada persona que nos visite pueda encontrarse con El Principito y vivir una experiencia única. Esta muestra ha sido pensada con especial dedicación y nos emociona compartirla con todos nuestros visitantes”, sostuvo Leonardo Labarca, director ejecutivo de Grupo UP, empresa organizadora del evento en alianza con Metro.

Por su parte, Paulina Etcheverry, gerenta de la división de negocios de Metro de Santiago, destacó que “más de 2,3 millones de personas transitan a diario por nuestra red, y por eso creemos firmemente en el valor de poner nuestra infraestructura al servicio de experiencias que enriquezcan lo cotidiano y esta iniciativa da cuenta del rol que cumplimos como articuladores de alianzas público-privadas con sentido.”

Sumado a esta experiencia y como parte de la celebración de los 50 años de Metro, se encuentra el lanzamiento de tres tarjetas bip ilustradas con escenas y personajes de El Principito, que pueden ser adquiridas en Baquedano, Tobalaba, Universidad de Chile y San Pablo de Línea 1, Cal y Canto y Vespucio Norte de Línea 2, Plaza de Puente Alto, Plaza Egaña y Vicuña Mackenna de Línea 4 y Plaza de Maipú, San Joaquín y Quinta Normal de Línea 5

Horarios y entradas

Para acceder a la muestra se debe comprar una entrada a través de TicketPlus, cuyo valor es de $3.500 + cargo por servicio ($490). Los niños menores de 3 años podrán entrar gratis.

La exhibición estará disponible entre las 11.00 y 20.00 horas (último ingreso a las 19.30 horas) de lunes a viernes. Desde Metro de Santiago, recomendaron ingresar por la entrada de calle General Bustamante.

