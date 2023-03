Netflix: murió conocida estrella de la serie Queer Eye

Tom Jackson, participante favorito del público en la producción de Netflix de cambios de imagen, Queer Eye, murió a los 63 años de edad.

Según su obituario escrito por su familia, Tom falleció el viernes 3 de marzo tras una extensa lucha con un tipo de cáncer denominado adenocarcinoma metastásico.

Jackson fue el primero en atreverse a transformar su imagen en la serie de Netflix en 2018, cuando el programa fue reiniciado. Por ese entonces el equipo de expertos, denominados Fav Five, estaba compuesto por Tan France, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski y Karamo Brown.

Su capítulo se llamó La fealdad no se cura. Tom manejaba un camión, y con la ayuda de los asesores, aprendió a renovar su look y dejar atrás las cosas que no eran convenientes ni saludables para él.

Siguiendo esa línea, su obituario apunta que “un punto culminante de la vida de Tom fue ser elegido para el programa de Netflix, Queer Eye. ¡Disfrutó de la notoriedad y compartió su experiencia con cualquiera que quisiera escucharlo!”.

Tom Jackson falleció de cáncer. Foto: Twitter.

La pérdida de Tom Jackson

Junto con publicar una serie de imágenes en su recuerdo, el programa dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram para el querido participante de la serie: “Es con un pesar que decimos adiós a un miembro de nuestra familia Queer Eye. Descansa en paz, Tom Jackson”.

“Qué noticias tan increíblemente tristes”, escribió en los comentarios Tan France, especialista en moda.

Mientras tanto, el experto en estética Jonathan Van Ness publicó “RIP Tom”. Bobby Berk, quien se encargaba de asesorar en diseño de interiores, dijo tener “un Redneck Margarita” para homenajear a Jackson.

Tom disfrutaba mucho ser abuelo de sus dos nietos: le brindaban una gran felicidad en su vida. Pasó sus últimos días en el Hospital Kennestone de Georgia, donde recibió los máximos cuidados posibles y estuvo rodeado de sus seres queridos.

Tom se atrevió a cambiar su imagen en Queer Eye. Foto: Netflix.

“Nunca olvidaremos a nuestro amado Tom. Aportó alegría, humor, persistencia y amor a nuestra familia. Él es especial para nosotros, y esperamos verlo de nuevo algún día”, aseguraron.

El programa de Netflix significó un cambio a tal punto en la vida Jackson, que su entorno pidió que en lugar de dejarle flores, la gente viera el episodio de Queer Eye en que él apareció. “Cuéntaselo a otros en honor a Tom”, expresó la familia.