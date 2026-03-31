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    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    El paso del ciclón Narelle no solo dejó daños e interrupciones en varias localidades, sino también postales inusuales que captaron la atención del mundo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre. Foto: AccuWeather

    Un fenómeno meteorológico inusual sorprendió a los habitantes de Australia Occidental este sábado, cuando el cielo adquirió un tono rojo intenso tras el paso del ciclón Narelle.

    Según consignó Infobae, la escena, descrita por residentes como “apocalíptica”, generó desconcierto, afectó la visibilidad y dejó daños materiales en varias localidades.

    El evento se registró en zonas como Denham, Exmouth y Shark Bay, donde la combinación de vientos extremos, polvo en suspensión y nubosidad transformó el paisaje en cuestión de minutos.

    En algunos sectores, la visibilidad se redujo casi a cero bajo una luz rojo-anaranjada, mientras que la atmósfera fue descrita como “inquietante” e “irreal”.

    Por qué se da este fenómeno

    De acuerdo con el medio, el fenómeno se explica por el avance del ciclón Narelle, que tocó tierra como sistema de categoría tres con vientos superiores a los 190 km/h.

    El ciclón levantó grandes cantidades de polvo desde suelos áridos ricos en óxido de hierro. Estas partículas, al mezclarse con la humedad y densas nubes, alteraron la forma en que se dispersa la luz solar.

    En condiciones normales, la atmósfera dispersa distintas longitudes de onda de la luz, permitiendo ver el cielo azul.

    Sin embargo, en este caso, las partículas en suspensión bloquearon las longitudes de onda más cortas, dejando pasar principalmente las tonalidades rojizas.

    El resultado fue un cielo intensamente rojo que cubrió amplias zonas del oeste australiano.

    Especialistas citados por Infobae explicaron que este tipo de fenómeno requiere la coincidencia de varios factores atmosféricos, por lo que no es frecuente.

    Aun así, existen antecedentes en el país, como en 2009, cuando tormentas de polvo tiñeron de naranja extensas regiones.

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre. Foto: Perth Weather Live

    Las consecuencias del ciclón

    Más allá de su impacto visual, el ciclón también provocó importantes consecuencias en la vida cotidiana.

    Exmouth fue una de las localidades más afectadas, quedando sin electricidad, agua ni comunicaciones durante el evento.

    Asimismo, se registraron daños en viviendas, estaciones de servicio y en el aeropuerto de Learmonth.

    El sector agrícola también sufrió impactos relevantes.

    Productores de plátano en zonas cercanas a Carnarvon temían perder la totalidad de sus cultivos debido a las intensas ráfagas de viento, lo que podría obligarlos a replantar desde cero.

    El ciclón Narelle también destacó por su trayectoria inusual: recorrió más de 5.500 kilómetros desde Queensland hasta el estado de Australia Occidental, impulsado por patrones atmosféricos poco comunes.

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