¿Por qué las personas ven luces en un túnel antes de morir?

Puede que lo hayas visto en películas, lo escuchaste de alguien cercano que vivió una experiencia muy cercana a la muerte o hasta tú lo hayas sentido si estuviste en peligro de perder la vida.

Sea cual sea la forma, la escena siempre es casi siempre la misma: a medida que se avanza por un túnel oscuro, es posible observar luces al final del camino. Algunas veces, puede incluir reencuentros con seres queridos que fallecieron anteriormente o revivir momentos muy significativos del pasado.

Como se trata de un momento que, según los relatos, suele contener los mismos elementos y se repite en distintas culturas del mundo, un equipo de científicos de la Universidad de Michigan (EE.UU.) buscó despejar qué es lo que ocurre en el cerebro cuando la gente está en contextos cercanos a la muerte.

Foto: Getty Images.

¿El resultado? La investigación, publicada el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), halló que existen oleadas muy repentinas de actividad cerebral en pacientes moribundos.

La actividad que ocurre en el cerebro en los momentos en que un paciente sufre un paro cardíaco es poco conocida hasta ahora, apunta el artículo: “Si bien la pérdida de la conciencia manifiesta se asocia invariablemente con un paro cardíaco, no está claro si los pacientes pueden poseer una conciencia encubierta durante el proceso de muerte”.

Aumento de la actividad gamma

Para llevar a cabo el estudio, los científicos analizaron los electroencefalograma y electrocardiograma de cuatro pacientes, antes y después de que se les sacara el soporte ventilatorio.

Desde que se inició el análisis, todos los pacientes estaban en estado de coma, sin presentar indicios de conciencia en las últimas horas antes de fallecer.

Pero cuando se les sacó el soporte vital, dos de los cuatro pacientes presentaron una oleada intensa de actividad gamma, es decir, las ondas de mayor rapidez que puede tener el cerebro. Esa actividad aumentó mucho más “a medida que las condiciones cardíacas se deterioraron”.

Foto: Getty Images.

Zonas iluminadas del cerebro

Los investigadores de la Universidad de Michigan también exploraron qué lugares del cerebro se “iluminaban” en la “zona caliente cortical posterior”, la que está estrechamente vinculada con los cambios de la consciencia.

“Si está parte del cerebro se ilumina, eso significa que el paciente está viendo algo, puede escuchar algo, y puede sentir sensaciones fuera del cuerpo”, advirtió una de las autoras del estudio, Jimo Borjigin, en diálogo con AFP.

Si bien se encontró que dos de los cuatro pacientes presentaron los indicios de “conciencia encubierta”, los investigadores no tienen una explicación sobre por qué no ocurrió lo mismo en todos. Por ahora, Borjigin cree que los antecedentes de convulsiones podrían tener algo que ver en esto.

Considerando que los participantes del estudio eran pocos y no es posible que brinde una explicación única sobre este fenómeno, los autores indican que esto podría ser un indicio de que el cerebro humano aún puede estar activo antes de que se produzca el fallecimiento. Por lo mismo, esperan que a futuro esto pueda seguir siendo explorando desde la ciencia.

En esa línea, Borjigin reflexiona que eso podría ayudar a que algunos pacientes que están en momentos cercanos a la muerte, puedan sobrevivir.