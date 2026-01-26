¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas? Foto: X/HUFESO.

El pasado 25 de enero, alrededor de las 20:30, entre las nubes que dejaban lluvia sobre la ciudad de Santiago comenzó a aparecer tímidamente un arcoíris. A los pocos minutos, se dejó mostrar en todo su esplendor: un arco completo de colores, que se pudo observar desde distintos puntos de la capital chilena .

Esta fue la postal principal que dejó el último evento de tormentas eléctricas en la Región Metropolitana en pleno verano.

Y aunque no es inusual que pueda llover durante esta calurosa estación, el arcoíris —un fenómeno meteorológico que aparece cuando la luz del Sol atraviesa las gotitas de agua suspendidas en la atmósfera— no es tan común.

Así lo explica el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Raúl Cordero, en conversación con La Tercera: “No es lo más habitual, es relativamente poco común para esta época” .

Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia de verano

Según explica Cordero, el arcoíris en la capital se formó producto de las tormentas eléctricas con lluvias y los claros de sol , una combinación que puede ocurrir, pero que es infrecuente.

Además, el poder haber visto el arcoíris completo —el arco que tiene un inicio y un final— también estuvo asociado a una situación fortuita: “Coincidieron lluvia asociada a la tormenta, aire relativamente limpio tras el paso del sistema convectivo, y la presencia de Sol bajo en el cielo”.

Todo lo anterior tuvo que suceder, dice el climatólogo, para que se lograra la refracción y reflexión de la luz en las gotas de agua, y así poder ver este fenómeno óptico con claridad por varios minutos.

Los santiaguinos que pudieron observar el arcoíris con mayor nitidez estuvieron en ubicaciones claves, en relación con el Sol y la cortina de la lluvia.

Estas son algunas imágenes que capturaron distintas cuentas, y que fueron compartidas en las redes sociales.