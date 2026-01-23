La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites. Foto: ATON.

21 fallecidos, 42 mil hectáreas arrasadas y más de 2.000 casas afectadas han dejado los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile, según el último reporte de Senapred. La situación todavía no logra controlarse en las regiones de Biobío y Ñuble, pues hay todavía 18 incendios en combate.

En medio de esta crisis, la NASA compartió en sus redes sociales una imagen captada por uno de sus satélites que muestra la severidad del humo generado por el fuego en estos sectores del país.

“Incendios forestales se desataron en las regiones de Biobío y Ñuble de Chile, provocando evacuaciones y una declaración de estado de catástrofe en el centro-sur del país”, escribieron en la publicación.

La imagen de la NASA de los incendios forestales en Chile

El satélite Terra de la NASA —que tiene el tamaño de un autobús de colegio y lleva 26 años explorando y vigilando la Tierra desde el espacio— logró capturar una imagen de los incendios forestales en Biobío y Ñuble que muestra la gravedad de la situación.

En ella, se puede ver cómo emana el humo de los distintos focos de los incendios hacia el océano Pacífico , en una columna robusta y grande, vista desde el espacio.