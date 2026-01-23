SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    La NASA difundió una alarmante imagen satelital de los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble en Chile, donde se aprecia una columna de humo visible desde el espacio.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites. Foto: ATON.

    21 fallecidos, 42 mil hectáreas arrasadas y más de 2.000 casas afectadas han dejado los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile, según el último reporte de Senapred. La situación todavía no logra controlarse en las regiones de Biobío y Ñuble, pues hay todavía 18 incendios en combate.

    En medio de esta crisis, la NASA compartió en sus redes sociales una imagen captada por uno de sus satélites que muestra la severidad del humo generado por el fuego en estos sectores del país.

    “Incendios forestales se desataron en las regiones de Biobío y Ñuble de Chile, provocando evacuaciones y una declaración de estado de catástrofe en el centro-sur del país”, escribieron en la publicación.

    La imagen de la NASA de los incendios forestales en Chile

    El satélite Terra de la NASA —que tiene el tamaño de un autobús de colegio y lleva 26 años explorando y vigilando la Tierra desde el espacio— logró capturar una imagen de los incendios forestales en Biobío y Ñuble que muestra la gravedad de la situación.

    En ella, se puede ver cómo emana el humo de los distintos focos de los incendios hacia el océano Pacífico, en una columna robusta y grande, vista desde el espacio.

    Lee también:

    Más sobre:Incendios forestalesChileIncendiosIncendios ChileBiobíoÑubleIncendios BiobíoConcepciónIncendios ÑubleLa AraucaníaNASAImagen satelitalHumoHumo de los incendiosAlertaSatéliteLa TerceraSatélite Terra NASANoticias de hoy

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Lo más leído

    1.
    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    2.
    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    3.
    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    4.
    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados
    Chile

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    Cauquenes se alista para recibir la Final de Rodeos para Criadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren
    Mundo

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer