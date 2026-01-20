SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    El humo de los incendios forestales contiene partículas tóxicas que afectan la salud respiratoria. Expertos explican los riesgos, síntomas y cómo protegerse ante una mala calidad del aire en Chile.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales. Foto: ATON.

    Cada verano, el riesgo de incendios forestales en Chile aumenta. Las condiciones meteorológicas y climáticas, y también la negligencia humana, hacen que esta temporada sea extremadamente peligrosa y dañina para los humanos, la fauna y la flora de distintos sectores del país.

    En esta estación del año, la vegetación suele estar seca. Junto con las ráfagas de viento y la poca humedad, se generan las condiciones favorables para que el fuego se extienda rápidamente por miles de hectáreas alrededor.

    Y el humo que generan los incendios es tóxico para la salud. Este no solo afecta a la zona que se está quemando, sino que también es desplazado por el viento hacia sectores cercanos.

    Está cargado de gases, contaminantes atmosféricos, vapor de agua y partículas, según explicó el Dr. John Balmes, neumólogo y académico de medicina de la Universidad de California al New York Times, cuando los incendios forestales afectaron a California en 2025.

    ¿Cómo puedes protegerte del humo si hay un incendio forestal cerca de tu casa? ¿Sirve tener un purificador de aire?

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales. Foto: ATON.

    Cómo afecta a la salud el humo de los incendios forestales

    En un incendio forestal, suelen quemarse todo tipo de materiales. El humo que vemos está entonces plagado de partículas contaminantes, como polvo, hollín, productos químicos, metales pesados y plásticos, aseguró el Dr. Balmes.

    Incluso, algunas de ellas son microscópicas por lo que no las podemos percibir a simple vista. Sin embargo, al respirarlas, pueden provocar daños en la salud, como inflamación, debilitamiento del sistema inmunitario y condiciones respiratorias, como el asma.

    De acuerdo a los expertos, respirar el humo de un incendio forestal puede provocar:

    • Irritación en los ojos.
    • Irritación en la nariz.
    • Irritación de la garganta.
    • Dolor de cabeza.
    • Tos.
    • Sibilancias.
    • Dificultad para respirar.

    Además, las personas más vulnerables a los riesgos de la inhalación de humo suelen ser quienes tienen una enfermedad de base, como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cardiopatías. También niños pequeños, embarazadas y adultos mayores.

    Si los síntomas son muy graves, la persona debe ser trasladada a urgencias para ser atendido cuanto antes por personal de salud.

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales. Foto: ATON.

    Cómo protegerse del humo de un incendio forestal

    Lo primero que hay que tener en cuenta es que si hay un incendio forestal cerca de casa, y se pueden ver las llamas desde la ventana, la persona debe estar preparada para evacuar ante cualquier aviso. La instrucción de las autoridades siempre será prioridad durante la emergencia.

    Pero para quienes están lejos del incendio y aún así perciben el humo, ya sea por la vista o el olfato, pueden seguir una serie de medidas para protegerse y evitar inhalarlo.

    Y es que, en una anterior ocasión, el Dr. David Torres, académico del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, le dijo a La Tercera que “aunque el incendio esté relativamente lejos, el humo sí puede afectar la salud, ya que las partículas finas viajan largas distancias y pueden causar síntomas”.

    En primera instancia, lo mejor será evitar salir cuando el índice de calidad del aire no es saludable. En Chile, se puede revisar el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) haciendo click aquí.

    Si es que es necesario salir, una buena herramienta será ocupar mascarillas especiales, como la N95, que se hizo popular durante la pandemia del Covid-19. Utilizar mascarillas quirúrgicas normales o pañuelos no son suficientes para protegerse de las micropartículas (ojo, que solo hay tallas para adultos, por lo que los niños podrían no estar protegidos incluso utilizando una N95).

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    En casa o departamento, lo ideal será mantener las ventanas cerradas para reducir la contaminación, sellar grietas abiertas en las que pueda colarse el humo e, incluso, poner toallas húmedas debajo de puertas y alrededor de las ventanas para ralentizar su ingreso.

    También evitar hacer ejercicio al aire libre, quitarse los zapatos antes de caminar dentro de casa (para no arrastrar los contaminantes) y evitar cocinar, pasar la aspiradora o fumar en días con humo.

    Finalmente, mantenerse informado en todo momento sobre lo que está pasando alrededor, y estar atentos ante cualquier alerta que puedan emitir las autoridades.

