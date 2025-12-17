Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos). Foto: ATON.

Una capa de humo cubrió la ciudad de Santiago. El martes pasado, decenas de santiaguinos reportaron que el olor a quemado en el exterior era insoportable . ¿El origen? Un incendio forestal en San Pedro de Melipilla, al suroeste de la Región Metropolitana, que ya consumió más de 1.500 hectáreas.

También influyó un siniestro que se mantiene activo en Santo Domingo, Región de Valparaíso, y que lleva 200 hectáreas quemadas.

Pero, ¿por qué llega el humo hacia la capital? ¿Qué influye? Y, lo más importante, ¿qué pueden hacer los santiaguinos para cuidarse de sus efectos nocivos?

Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos). Foto: ATON.

Por qué el humo de incendios forestales llega a Santiago

En conversación con La Tercera, el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Raúl Cordero, asegura que “la clave siempre es el viento”.

El humo llega a Santiago porque “el viento sopla durante la tarde hacia la cordillera. Es decir, desde los valles hacia la cordillera, entonces cuando hay un incendio al oeste de Santiago, siempre llegará el humo a la capital”.

Es importante recordar que la temporada de incendios ya comenzó y se extenderá hasta marzo, período en el que aumenta la ocurrencia de siniestros en la Región Metropolitana y Valparaíso, por lo que podrían repetirse episodios de humo desplazándose hacia la ciudad.

Las altas temperaturas, explica Cordero, hacen que se seque la cobertura vegetal, por lo que es más inflamable. En esta época, la zona central es la más susceptible, y a medida que avanza el verano, el riesgo de incendios se va moviendo hacia el sur.

Por tanto, el especialista enfatiza en que “si hay un incendio en el oeste de Santiago, el humo en la tarde llegará a la capital, eso es inevitable”.

¿Y cuánto tiempo demora en irse el humo?

El climatólogo explica que suele ser relativamente rápido. “Si el incendio termina el mismo día, el mismo día se acaba el humo. Al final el humo llega por el viento, pero el mismo viento se lo lleva. Es decir, solo persiste si es que el incendio forestal continúa activo ”.

Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

Qué hacer si vives en Santiago y llega el humo de un incendio forestal

“Aunque el incendio esté relativamente lejos, el humo sí puede afectar la salud , ya que las partículas finas viajan largas distancias y pueden causar síntomas”, asegura el Dr. David Torres, académico del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, a La Tercera.

Algunos de los síntomas que provoca el humo suelen ser:

Cefalea (dolor de cabeza).

Tos.

Dificultad respiratoria.

Empeora enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares.

Según el médico, si los síntomas son muy graves y/o está acompañado de dolor de tórax, y la persona tiene antecedentes de enfermedades crónicas, debe acudir a urgencias para recibir ayuda profesional. Hay que tener mayor ojo en población vulnerable, como adultos mayores, niños pequeños y pacientes crónicos.

Cordero añade que el humo de incendios forestales es tóxico, pues tiene en su composición monóxido de carbono y carbono negro (material particulado). “Ambas cosas, al inhalarse, son tóxicas”.

Ambos especialistas coinciden en que lo mejor que se puede hacer cuando hay humo —ya sea a la vista o el olor— es cerrar las ventanas para evitar que ingrese a la vivienda (hasta que mejore la calidad del aire) y no hacer ejercicio al aire libre.

“En algunos casos es recomendable el uso de la mascarilla N95, que son las que se hicieron famosas en la pandemia”, dice el Dr. Torres.

Para monitorear la calidad del aire, puede revisar el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) haciendo click aquí.