SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    El humo de incendios forestales puede llegar a Santiago incluso desde zonas lejanas. Expertos explican por qué ocurre, sus riesgos para la salud y cómo protegerse.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos). Foto: ATON.

    Una capa de humo cubrió la ciudad de Santiago. El martes pasado, decenas de santiaguinos reportaron que el olor a quemado en el exterior era insoportable. ¿El origen? Un incendio forestal en San Pedro de Melipilla, al suroeste de la Región Metropolitana, que ya consumió más de 1.500 hectáreas.

    También influyó un siniestro que se mantiene activo en Santo Domingo, Región de Valparaíso, y que lleva 200 hectáreas quemadas.

    Pero, ¿por qué llega el humo hacia la capital? ¿Qué influye? Y, lo más importante, ¿qué pueden hacer los santiaguinos para cuidarse de sus efectos nocivos?

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos). Foto: ATON.

    Por qué el humo de incendios forestales llega a Santiago

    En conversación con La Tercera, el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Raúl Cordero, asegura que “la clave siempre es el viento”.

    El humo llega a Santiago porque “el viento sopla durante la tarde hacia la cordillera. Es decir, desde los valles hacia la cordillera, entonces cuando hay un incendio al oeste de Santiago, siempre llegará el humo a la capital”.

    Es importante recordar que la temporada de incendios ya comenzó y se extenderá hasta marzo, período en el que aumenta la ocurrencia de siniestros en la Región Metropolitana y Valparaíso, por lo que podrían repetirse episodios de humo desplazándose hacia la ciudad.

    Las altas temperaturas, explica Cordero, hacen que se seque la cobertura vegetal, por lo que es más inflamable. En esta época, la zona central es la más susceptible, y a medida que avanza el verano, el riesgo de incendios se va moviendo hacia el sur.

    Por tanto, el especialista enfatiza en que “si hay un incendio en el oeste de Santiago, el humo en la tarde llegará a la capital, eso es inevitable”.

    ¿Y cuánto tiempo demora en irse el humo?

    El climatólogo explica que suele ser relativamente rápido. “Si el incendio termina el mismo día, el mismo día se acaba el humo. Al final el humo llega por el viento, pero el mismo viento se lo lleva. Es decir, solo persiste si es que el incendio forestal continúa activo”.

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Qué hacer si vives en Santiago y llega el humo de un incendio forestal

    “Aunque el incendio esté relativamente lejos, el humo sí puede afectar la salud, ya que las partículas finas viajan largas distancias y pueden causar síntomas”, asegura el Dr. David Torres, académico del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, a La Tercera.

    Algunos de los síntomas que provoca el humo suelen ser:

    • Cefalea (dolor de cabeza).
    • Tos.
    • Dificultad respiratoria.
    • Empeora enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares.

    Según el médico, si los síntomas son muy graves y/o está acompañado de dolor de tórax, y la persona tiene antecedentes de enfermedades crónicas, debe acudir a urgencias para recibir ayuda profesional. Hay que tener mayor ojo en población vulnerable, como adultos mayores, niños pequeños y pacientes crónicos.

    Cordero añade que el humo de incendios forestales es tóxico, pues tiene en su composición monóxido de carbono y carbono negro (material particulado). “Ambas cosas, al inhalarse, son tóxicas”.

    Ambos especialistas coinciden en que lo mejor que se puede hacer cuando hay humo —ya sea a la vista o el olor— es cerrar las ventanas para evitar que ingrese a la vivienda (hasta que mejore la calidad del aire) y no hacer ejercicio al aire libre.

    “En algunos casos es recomendable el uso de la mascarilla N95, que son las que se hicieron famosas en la pandemia”, dice el Dr. Torres.

    Para monitorear la calidad del aire, puede revisar el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) haciendo click aquí.

    Lee también:

    Más sobre:Incendio forestalSantiagoRegión MetropolitanaHumoHumo en SantiagoIncendios forestalesIncendio SantiagoMelipillaHumo tóxicoHumo de incendios forestalesEfectos del humo en la saludIncendio hoyIncendio en MelipillaHumo en Santiago ahoraCalidad del aireIncendio San Pedro de MelipillaPor qué el humo llega a SantiagoCómo protegerse del humoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Lo más leído

    1.
    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    2.
    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    3.
    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    4.
    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Cultura y entretención

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni