    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Después de varios días de calor en la Región Metropolitana, una vaguada costera traerá una baja de temperaturas y posibles chubascos. Revisa desde cuándo cambia el tiempo.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor. Foto: ATON.

    Tras varios días marcados por las altas temperaturas en la Región Metropolitana —y un par más por venir— el frío retornará al menos por una jornada al sector e, incluso, podría volver la lluvia en forma de chubascos a la capital, según el pronóstico.

    Esto, por el desarrollo de una vaguada costera que permitirá traer una sensación más fresca a varias comunas de la RM.

    En primera instancia, el tiempo seguirá la misma tendencia de calor este miércoles 17 y jueves 18: la temperatura máxima rondará, en promedio, los 30 °C, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Pero a partir del viernes 19, el escenario volverá a cambiar: además de una baja en las temperaturas, algunos modelos meteorológicos pronostican que podrían volver los chubascos a la zona central. Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

    Pronostican chubascos y "frío" en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Cuándo vuelven el frío y la lluvia a la Región Metropolitana

    El viernes 19 de diciembre, la DMC pronostica una jornada un poco más fresca, con cielo despejado y máximas entre los 25 y 28 °C, un par de grados menos que el comienzo de la semana, donde el termómetro superó los 30 °C.

    Desde Meteored, el meteorólogo Javier Hernández Oramas explicó que este cambio se produce por “el posicionamiento y desarrollo de la vaguada costera frente al litoral central”.

    Este evento, permitirá la entrada de aire más frío hacia el interior de la zona central, lo que explica el descenso de la temperatura.

    Además, como es común en la transición primaveral, podría generarse inestabilidad en los sectores de la precordillera y cordillera de la Región Metropolitana. No sería extraño que aparezca lluvia, en forma de chubascos, sobre las comunas contenidas en esta zona.

    Aunque todavía no se habla de posibilidad de lluvia al interior de la RM, como en Santiago, lo que sí percibirán los capitalinos será un par de grados menos en el termómetro, y el domingo, podría llegar algo de nubosidad, lo que bajaría todavía más la sensación térmica.

    El pronóstico puede cambiar a medida que nos acerquemos al fin de semana. El llamado es a estar atentos a los próximos reportes.

