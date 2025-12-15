SUSCRÍBETE POR $1100
    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día

    La DMC emitió un aviso por altas temperaturas en la zona central debido a una dorsal en altura. Revisa qué día será el más caluroso y las regiones afectadas, además de Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día. Foto: ATON.

    Con el cielo despejado despertó gran parte de la Región Metropolitana este lunes, 15 de diciembre. Un cambio repentino en el tiempo, en comparación al pasado domingo de elecciones, donde incluso cayeron gotas débiles de lluvia en distintas partes de Santiago.

    Pero esta semana, la zona central le dice adiós a la lluvia: la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó un aviso de altas temperaturas que comenzará durante la tarde de este lunes, y perdurará hasta la noche del martes 16 de diciembre.

    Esto, por una dorsal en altura, un fenómeno meteorológico que impedirá la formación de nubes y favorecerá el calor extremo. En algunos casos, incluso podría provocar una ola de calor.

    ¿Qué día de la semana será el más caluroso? ¿Podría eventualmente regresar la lluvia a Santiago? Esto es todo lo que dice el pronóstico.

    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este díar. Foto: ATON.

    El día más caluroso de la semana en la Región Metropolitana

    De acuerdo al pronóstico, la Región Metropolitana tendrá una semana muy calurosa a partir de hoy, sin probabilidad de lluvia. La máxima de esta jornada ascenderá a los 30 °C en gran parte de la zona, y podría aumentar durante los próximos días.

    En esta línea, el día más caluroso de la semana en Santiago, según el tiempo, será el próximo martes, 16 de diciembre. El termómetro alcanzaría hasta los 35 °C en la RM.

    Los sectores más afectados en la región, serán:

    • Colina (35 °C).
    • Santiago Norte (35 °C).
    • Santiago Oriente (34 °C).
    • Santiago Centro (34 °C).
    • Santiago Poniente (34 °C).
    • Santiago Sur (33 °C).
    • San José de Maipo (33 °C).
    • Curacaví (33 °C).
    • Melipilla (32 °C).

    Regiones bajo aviso por altas temperaturas de la DMC

    Además de la Región Metropolitana, otras regiones de la zona central están bajo aviso de altas temperaturas por dorsal en altura, emitida por la DMC.

    Estas son las regiones y los sectores más afectados:

    • Región de Coquimbo. Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.
    • Región de Valparaíso. Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.
    • Región Metropolitana. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
    • Región de O’Higgins. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
    • Región del Maule. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.
    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día. Foto: DMC.

