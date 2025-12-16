Tormentas eléctricas, viento intenso y calor de hasta 35 °C: el caótico pronóstico de hoy en Chile

Casi una decena de avisos meteorológicos levantó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este martes, 16 de diciembre. Y es que distintas regiones a lo largo del país serán afectadas por eventos importantes, como tormentas eléctricas, vientos fuertes y altas temperaturas, según el pronóstico.

Esto, después de un fin de semana con temperaturas frescas y equilibradas en gran parte del país, provocadas por el paso de una baja segregada que ayudó a bajar un poco el calor extremo de las últimas semanas.

Sin embargo, nuevamente vuelve el calor extremo, pero esta vez con rachas de viento intensas y el aviso de posibles tormentas eléctricas en algunos sectores .

Revisa aquí el pronóstico y zonas afectadas.

Regiones con altas temperaturas este 16 de diciembre

La zona central pasará toda la jornada de este martes, 16 de diciembre, con el cielo despejado y máximas récord de la semana. Una dorsal en altura aumentará las temperaturas máximas durante toda la semana.

De acuerdo a Meteochile, las regiones con aviso de calor intenso para este día son:

Región de Coquimbo. Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Región de Valparaíso. Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región de O’Higgins. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región del Maule. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

En Santiago, las máximas rondarán hasta los 35 °C, por lo que el llamado es a protegerse del sol, mantenerse hidratado y estar pendiente de población vulnerable (como bebés, niños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas).

Rachas de viento de hasta 70 km/h en estas regiones

La zona central, pero exclusivamente el Litoral, experimentará fuertes rachas de viento por el jet costero, una corriente de viento intenso que se forma paralela a la costa.

Las ráfagas podrían alcanzar desde los 40 hasta los 70 kilómetros por hora, especialmente a la Región del Biobío.

Estas son las regiones afectadas por este fenómeno:

Coquimbo (Litoral).

Valparaíso (Litoral).

O’Higgins (Litoral).

Maule (Litoral).

Ñuble (Litoral).

Biobío (Litoral).

Por otra parte, en el sur del país, un jet de bajo nivel también afectará a la Región de Magallanes, con una intensidad entre los 50 y hasta 100 kilómetros por hora. Los sectores afectados serán la Pampa Patagónica norte y sur, y el evento podría extenderse hasta el miércoles 17.

La Región de Aysén también registrará rachas de hasta 90 km/h, pero provocadas por un sistema frontal, en la Patagonia subandina norte.

Qué regiones de Chile tendrán tormentas eléctricas

Otro de los avisos de la DMC anticipa la probabilidad de tormentas eléctricas en el norte desde este martes, 16 de diciembre, hasta la noche del jueves 18, producto de la inestabilidad atmosférica.

Podrían llegar con chubascos aislados, y la única región afectada sería la cordillera de Arica y Parinacota.