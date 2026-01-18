Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

Ante la llegada de las altas temperaturas y el incremento del riesgo de incendios forestales en la zona centro y sur del país, Google Maps cuenta con una capa de monitoreo de incendios en países como Chile.

Esta funcionalidad utiliza Inteligencia Artificial (IA) para detectar, procesar y mostrar en los mapas de los usuarios la ubicación y avance del fuego casi en tiempo real.

La herramienta busca ser un complemento vital para la seguridad ciudadana, permitiendo a conductores y residentes visualizar qué zonas están siendo afectadas y, lo más importante, cómo evacuar o transitar de manera segura.

El mapa de los incendios forestales en tiempo real

En Google Maps se ofrece una visualización de focos activos de incendios. Esta aparece al activar la capa de “Incendios Forestales” en el menú de mapas (ver foto principal), donde los usuarios pueden ver íconos de llamas y áreas sombreadas en rojo que indican la extensión del siniestro.

También hay disponibles “Alertas de Ruta”. Si un usuario traza una ruta de navegación que atraviesa o se acerca peligrosamente a un incendio activo, Google Maps puede enviar una alerta preventiva o sugerir un desvío seguro, calculando el tiempo extra de viaje.

La plataforma Maps integra información oficial -de Senapred y Conaf- además de números de emergencia locales, facilitando el contacto rápido con bomberos o carabineros en caso de quedar atrapado.

Pincha este link para ver el mapa del incendio forestal que afecta a la Región del Biobío.

¿Cómo funciona la tecnología?

A diferencia de los reportes tradicionales que marcan un punto estático en el mapa, la función de Google utiliza imágenes de satélites (como los de la NOAA y NASA) que son procesadas por un modelo de IA .

Este algoritmo es capaz de analizar la información térmica y visual para dibujar un polígono rojo sobre el mapa, delimitando el área exacta que está siendo consumida por las llamas.

La información se actualiza constantemente, ofreciendo una precisión que busca reducir la incertidumbre durante las emergencias.

“Como parte de la misión de Google de ayudar a las personas a acceder a información confiable en momentos críticos, utilizamos imágenes satelitales y aprendizaje automático para rastrear incendios forestales e informar a las comunidades afectadas”, dicen a través de un posteo Zvika Ben-Haim y Omer Nevo, ingenieros de software de Google Research.

“Nuestro rastreador de incendios forestales proporciona información actualizada sobre los límites de los incendios cada 10 a 15 minutos (...) se muestran, con información adicional de las autoridades locales, en la Búsqueda de Google y Google Maps, lo que permite a las personas mantenerse seguras e informadas sobre posibles peligros cerca de ellas, sus hogares o sus seres queridos”.