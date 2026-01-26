SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Tras la lluvia y tormentas eléctricas en Santiago, el cielo amaneció nublado y crecen las dudas sobre lo que viene. Revisa el pronóstico de la semana y las temperaturas que se esperan en la Región Metropolitana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana. Foto: ATON.

    Un amanecer más frío y nublado tuvo gran parte de la Región Metropolitana este lunes, 26 de enero. Esto, después de la lluvia y tormentas eléctricas que se registraron incluso en el centro de Santiago, un evento cuya intensidad dejó sorpresa en los santiaguinos.

    La postal del día fue, sin duda, el arcoíris completo que se formó al terminar la tarde y que se pudo apreciar desde distintos puntos de la ciudad.

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana. Foto: ATON.

    Ahora, las nubes en el cielo de la capital que se mantienen desde temprano levantan la duda de si volverán las precipitaciones durante la jornada.

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la respuesta es no. La nubosidad se mantendrá durante toda la mañana, pero en la tarde, vuelven los cielos despejados y las altas temperaturas propias del verano.

    Incluso, esta jornada comienzan días muy calurosos que darán pie a un evento de máximas que llegarán hasta los 34 °C. Meteochile emitió un aviso meteorológico de altas temperaturas, provocadas por una dorsal en altura, que comenzará a mitad de semana.

    Esto es todo lo que se sabe sobre el pronóstico del tiempo, hasta ahora.

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana. Foto: ATON.

    El pronóstico del tiempo de esta semana en Santiago

    Tras la tormenta, el tiempo en Santiago no se mantendrá en calma. No porque vaya a precipitar, sino que a partir del miércoles 28, comenzará un evento de calor extremo que afectará a cinco regiones de la zona central, incluida la Región Metropolitana, y que durará hasta la tarde del jueves 29.

    De acuerdo a la alerta de Meteochile, estas son las temperaturas máximas que podrían registrarse en cada una de ellas:

    • Región Metropolitana: entre 31 y 34 °C.
    • Región de O’Higgins: entre 31 y 34 °C.
    • Región del Maule: entre 30 y 34 °C.
    • Región de Ñuble: entre 30 y 34 °C.
    • Región del Biobío: entre 31 y 36 °C.

    Además, el resto de los días de la semana (incluyendo este lunes), el termómetro marcará sobre los 30 °C en gran parte de los sectores de la RM. Este es el pronóstico por día de cada sector:

    Colina

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    30 °C 32 °C 34 °C 32 °C 32 °C

    Curacaví

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    28 °C 30 °C 33 °C 31 °C 30 °C

    Santiago Norte

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    30 °C 32 °C 34 °C 32 °C 32 °C

    Santiago Oriente

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    28 °C 31 °C 33 °C 32 °C 31 °C

    Santiago Centro

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    28 °C 31 °C 33 °C 32 °C 31 °C

    Santiago Poniente

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    28 °C 31 °C 33 °C 32 °C 31 °C

    Santiago Sur

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    27 °C 30 °C 33 °C 31 °C 30 °C

    Melipilla

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    27 °C 28 °C 32 °C 28 °C 27 °C

    San José de Maipo

    LunesMartesMiércolesJuevesViernes
    28 °C 31 °C 33 °C 32 °C 31 °C

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoPronósticoClimaClima en ChileTiempo santiago hoyTormentas eléctricasLluviaLluvia SantiagoTormentas eléctricas SantiagoRegión MetropolitanaTiempo Región MetropolitanaDMCMeteorologíaPronóstico de la semanaPronóstico hoyLlueve en Santiago?Arcoiris

