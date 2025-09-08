Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos. Foto: REUTERS.

Dos hombres armados llegaron en un vehículo y dispararon a todas las personas que estaban en una parada de autobús en Jerusalén. Según la policía de Israel, los perpetradores son “terroristas”, aunque, hasta ahora, ningún grupo armado se atribuyó el ataque.

De acuerdo a la información entregada por la BBC, hasta ahora se reportaron seis muertos , y otras seis personas están gravemente heridas y siendo atendidas en hospitales cercanos.

Aunque Hamás no se adjudicó el ataque, sí lo celebró.

Mientras tanto, los dos atacantes fueron neutralizados por un soldado y un civil. Ambos están muertos.

Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos. Foto: REUTERS.

El tiroteo en Jerusalén por dos “terroristas”

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, declaró que Israel está “en una intensa guerra contra el terrorismo en varios frentes”.

Por ello, anunció que “se está llevando a cabo una persecución y un cerco de las aldeas de donde provienen los terroristas”. Esto quiere decir que el ejército de Israel está desplazándose hacia las afueras de Ramallah, en Cisjordania, para “frustrar el terrorismo”.

Esto, porque de acuerdo a los medios locales, los atacantes habrían salido de las aldeas palestinas de al-Qubeiba y Qatanna.

En paralelo, la policía israelí aseguró que han decomisado armas, municiones y un cuchillo que habrían utilizado los hombres, y que están trabajando para identificar quiénes son, y quiénes están detrás del ataque.

“De repente, oí los disparos. Sentí que corría una eternidad”, dijo Ester Lugasi, una de las víctimas que está hospitalizada y que fue entrevistada en la televisión israelí. “Pensé que iba a morir”.

En el video de la cámara de seguridad del lugar, se ve cómo niños, mujeres y hombres corren después de comenzar los disparos.

La reacción de Hamás ante el ataque en Jerusalén

Aunque no se adjudicaron el ataque, el grupo Hamás aseguró que el ataque fue una “operación heróica y excepcional de dos combatientes de la resistencia palestina”.

También dijeron, según la BBC, que fue una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está librando contra nuestro pueblo”.