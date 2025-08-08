SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué se sabe del plan aprobado por Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza

El primer ministro Netanyahu afirmó que Israel tomaría el control del enclave y lo transferiría a “fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente”. El plan ha enfrentado amplio rechazo internacional y nacional. Las preocupaciones en torno a los civiles gazatíes y los rehenes israelíes son latentes.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe del plan aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel para tomar el control de Gaza.

El Gabinete de Seguridad del gobierno de Israel aprobó un plan para que el ejército tome el control de la Ciudad de Gaza, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comprometiera a obtener el control de todo el enclave.

Netanyahu declaró que no tienen intenciones de quedarse en Gaza. Según afirmó, posteriormente se transferiría el control del territorio a “fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente”.

En una entrevista con Fox News, el primer ministro israelí precisó que Israel mantendría lo que denominó como un perímetro de seguridad alrededor de la Franja.

“Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas”, enfatizó Netanyahu.

El plan fue aprobado después de meses en los que el gobierno israelí no ha conseguido avanzar en sus objetivos de lograr la liberación de los rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza, tras ser secuestrados en la ofensiva que Hamas realizó contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023.

Dicha operación del grupo militante dejó 1.200 muertos. Y desde entonces, ha sido respondida con ataques constantes de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, los cuales han dejado más de 59.000 muertes, según denunciaron a finales de julio las autoridades gazatíes.

Hamas advirtió que cualquier intento de tomar el control de Gaza “tendrá un alto y costoso precio para las fuerzas de ocupación”.

El grupo militante también instó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para detener el plan.

Tras la aprobación del gabinete, la ONU rechazó el anuncio y advirtió que expandir las operaciones militares en el territorio arriesga a desencadenar “consecuencias catastróficas” para los civiles palestinos y los rehenes israelíes.

Las operaciones israelíes en el enclave han llevado a que, actualmente, sus fuerzas controlen alrededor del 75% del territorio. Sin embargo, hasta el momento no han tomado el control de la Ciudad de Gaza ni de los campamentos del centro de la Franja, en donde vive cerca de un millón de palestinos.

El plan de Netanyahu aprobado por el Gabinete de Seguridad a principios de este mes amenaza con alterar el escenario.

En un comunicado publicado este viernes 8 de agosto por la oficina del primer ministro, el gobierno anunció que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza, mientras brindan ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

Qué se sabe del plan aprobado por Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza.

Lo que se sabe del plan aprobado por Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Las autoridades israelíes afirmaron que su ejército seguirá ciertos “principios” que tienen el objetivo de acabar con el conflicto.

Estos son el desarme de Hamas; la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la Franja de Gaza; el control de seguridad israelí sobre la Franja de Gaza; y la existencia de un gobierno civil alternativo que no lo lidere Hamas ni la Autoridad Palestina.

“Para garantizar nuestra seguridad, pretendemos expulsar a Hamas de allí, permitir que la población de Gaza se libere y entregarla a un gobierno civil; eso no es Hamas ni nadie que promueva la destrucción de Israel”, declaró Netanyahu en la entrevista con Fox News.

Y agregó: “Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas”.

El primer ministro precisó que Israel “no quiere conservar” Gaza, sino que más bien, en sus palabras, buscan establecer “un perímetro de seguridad”.

“No queremos gobernarla. No queremos estar allí como un órgano de gobierno”, enfatizó.

Hasta el momento, Netanyahu no ha entregado más detalles sobre cómo se desarrollaría el plan que recientemente fue aprobado por el Gabinete de Seguridad.

No obstante, según datos rescatados por la BBC, se estima que ocupar completamente Gaza obligaría a un millón de residentes del enclave a desplazarse más al sur.

Qué se sabe del plan aprobado por Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza.

Cuáles son las posturas en torno al plan aprobado por Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Los planes del gobierno israelí han despertado intensas críticas tanto a nivel internacional como nacional.

Francia y Reino Unido se comprometieron a reconocer un Estado palestino en septiembre, mientras que el mes pasado 28 países —incluidos los mencionados— pidieron el fin inmediato de la guerra.

Entre estos también se encuentran Italia, Canadá, Austria, España, Países Bajos, Japón, Grecia y Bélgica.

A nivel interno, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, declaró que “la ocupación de Gaza es una pésima idea” y advirtió que “pagaremos un precio demasiado alto, tanto en vidas humanas como en miles de millones de shekels del contribuyente israelí”.

El jefe militar israelí, Eyal Zamir, también se ha opuesto a la idea de una toma total de Gaza y ha advertido la necesidad de descanso para las tropas. Sin embargo, ha precisado que obedecerá la orden del primer ministro.

El exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, miembro de alto rango del partido Likud de Netanyahu, advirtió contra la ocupación de Gaza antes de ser destituido de su cargo el año pasado.

Las familias de los rehenes israelíes también han manifestado su oposición a los nuevos planes.

“Nuestros seres queridos enfrentan un peligro inminente”, declaró el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, un grupo que representa a la mayoría de las familias de rehenes.

Por su parte, los funcionarios israelíes que respaldan el plan argumentan que, aunque este es arriesgado, Israel no tiene otra opción, ya que Hamas se niega a desarmarse y eventualmente podría realizar nuevos ataques en el futuro.

De la misma manera, sostienen que aunque el nuevo plan pone en mayor peligro a los rehenes, estos podrían morir por malos tratos de sus captores si no se implementan mayores medidas ofensivas para rescatarlos.

Lee también:

Más sobre:Guerra Medio OrienteIsraelGazaCiudad de GazaFranja de GazaMedio OrienteNetanyahuBenjamín NetanyahuHamasHamásGuerraGeopolíticaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Monsalve: Santibáñez explica denuncia contra Providel y estudia acciones penales contra el defensor

Por qué Estados Unidos aumentó su recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones

Anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal: las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

Alemania suspende exportaciones de equipo militar a Israel para su uso en Gaza

Dato de inflación de julio eleva el valor de la UF para agosto

Hay cuatro detenidos: qué se sabe del secuestro de un empresario en Quilicura que fue liberado en Puente Alto

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Caso Monsalve: Santibáñez explica denuncia contra Providel y estudia acciones penales contra el defensor
Chile

Caso Monsalve: Santibáñez explica denuncia contra Providel y estudia acciones penales contra el defensor

Hay cuatro detenidos: qué se sabe del secuestro de un empresario en Quilicura que fue liberado en Puente Alto

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Dato de inflación de julio eleva el valor de la UF para agosto
Negocios

Dato de inflación de julio eleva el valor de la UF para agosto

La inflación registra fuerte alza en julio y supera todas las expectativas del mercado

El CEO de Intel denuncia la “desinformación” sobre su pasado profesional

Por qué Estados Unidos aumentó su recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones
Tendencias

Por qué Estados Unidos aumentó su recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones

Anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal: las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

Qué se sabe del plan aprobado por Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Valentina Toro consigue un inédito bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú
El Deportivo

Valentina Toro consigue un inédito bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

Presidente de la ANFA pone la lápida a la tercera categoría: “La Segunda División Profesional no tiene futuro”

No le saldrá gratis: la drástica decisión del DT de O’Higgins tras el deseo frustrado de Joaquín Montecinos de fichar en Colo Colo

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025
Cultura y entretención

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Alemania suspende exportaciones de equipo militar a Israel para su uso en Gaza
Mundo

Alemania suspende exportaciones de equipo militar a Israel para su uso en Gaza

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida