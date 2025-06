Imágenes casi surrealistas se han visto en los últimos días por el enfrentamiento entre Israel e Irán: videos de misiles cruzando el cielo de el Líbano se vuelven virales entre celebraciones, fiestas, bodas, risas, entre otros.

Sin embargo, mientras unos países celebran los ataques de Irán como una “revancha”, otras naciones agradecen el simple hecho de que esta vez no hayan sido ellos los bombardeados .

“Esta última es una sensación novedosa, no solo en el Líbano, sino en todo el mundo árabe. Ha estallado una guerra regional, pero por una vez, no involucra a países árabes” señaló un reportaje de The Economist sobre este tema.

No hay simpatía por Israel, pero tampoco con Irán

La revista británica dijo que en el mundo árabe ha habido poca simpatía por Israel, que no debería sorprender por el conflicto en Gaza, y donde el impacto de los misiles en Tel Aviv ha sido visto como un pequeño golpe de karma.

Qué piensa realmente el mundo árabe sobre la guerra de Israel e Irán MENAHEM KAHANA

Sin embargo, Irán tampoco cuenta con esta simpatía dentro de Medio Oriente .

Durante décadas, esta república islámica ha armado y financiado milicias en países árabes como Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y otras en Irak; esto con el propósito de una defensa avanzada de Irán contra Israel y EEUU.

“Con el tiempo, se convirtieron en fuerzas incontrolables: las milicias iraníes asesinaron a decenas de líderes (incluido un ex primer ministro libanés), saquearon miles de millones de dólares del Tesoro y perpetraron ataques contra países vecinos, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU)”, relató The Economist.

Lo cierto es que la imagen de un Irán fuerte se esfumó tras los ataques israelíes.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que forma parte de las fuerzas militares de Irán, se afianzó en los países árabes; pero “no se percató de lo que Israel hacía en su propio patio trasero”, comentó la revista.

En Siria, por ejemplo, la muerte de comandantes iraníes en el reciente ataque israelí fue celebrada en redes sociales.

Qué piensa realmente el mundo árabe sobre la guerra de Israel e Irán -

Según The Economist, ciudadanos llevaron dulces a la embajada iraní en Damasco como símbolo de festejo, luego de años de sufrimiento bajo el régimen de Bashar al-Assad, que fue sostenido por el apoyo militar de Irán.

La guerra como un espectáculo

Pese a estos apoyos y festejos de un bando u otro , la mayoría está viendo este conflicto como un espectáculo . “Las redes sociales están llenas de chistes sobre servir aperitivos y bebidas para ver “el partido” cada noche, mientras Israel e Irán intercambian disparos”, describió The Economist.

Qué piensa realmente el mundo árabe sobre la guerra de Israel e Irán EYAD BABA

A nivel mediático, la guerra también ha tenido sus repercusiones. Cadenas como Al-Jazeera, financiada por Qatar, mantienen una postura más cercana a Irán. Esto porque ambos países comparten un yacimiento de gas y tratan de mantener buenas relaciones.

En los medios de Arabia Saudita, país que tiene mala relación con Irán, han tomado una posición mesurada y a las autoridades saudíes les han instruido que no difundan voces israelíes agresivas. Todo esto como una táctica para no despertar represalias desde la república islámica.

La hegemonía de Israel

Para muchos en Medio Oriente, la guerra ha reafirmado el dominio militar de Israel, pero también ha encendido nuevas alarmas, incluso en países aliados como los Emiratos Árabes Unidos.

“Israel ha demostrado su capacidad para aplastar a sus enemigos, primero los árabes, ahora los persas. Pero parece no tener interés en colaborar con sus aliados para construir un orden regional más estable”, comentó la revista británica.