    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Su deceso ocurrió luego de que enfrentara un complejo diagnóstico de cáncer de ovario, el cual según afirmó a principios de este año, avanzó e hizo metástasis.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    A principios de esta semana se reportó el fallecimiento de Cass Lacelle, estrella televisiva conocida por su participación en el reality estadounidense Grand Cayman: Secrets in Paradise.

    Su familia confirmó este lunes que el deceso ocurrió el pasado 11 de febrero, luego de que enfrentara un complejo diagnóstico de cáncer de ovario.

    “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cass, tras su corta pero increíblemente valiente batalla contra el cáncer”, escribieron en un post en su cuenta oficial de Instagram.

    “Cass deja un legado inconmensurable. Es la definición de lo memorable; en tan solo 34 años, dejó un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino. Nos enseñó que la vida es preciosa, que hay que disfrutarla con todo el corazón y nunca desperdiciarla. El aburrimiento era su mayor enemigo. Cass tenía un don excepcional para hacer que la gente se sintiera verdaderamente viva y unir a todos; era el pegamento”.

    “Su capacidad para estar presente de forma significativa para tantas personas era un superpoder y esperamos que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos con ella. Dado que ha conmovido a tantas personas en todas partes, su deseo fue que compartiéramos una última publicación”, sentenciaron.

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que murió a sus 34 años

    Lacelle anunció su diagnóstico en mayo de 2025 y se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar un tumor. Junto con ello, se sometió a sesiones de quimioterapia.

    Sin embargo, el 4 de enero confirmó a través de su cuenta de Instagram que el cáncer había avanzado y había hecho “metástasis en el hígado, el estómago, el revestimiento abdominal y el epiplón”.

    “Quería que sepan que veo y siento sus mensajes, oraciones y buenos deseos a diario. Debido a los efectos secundarios de la quimioterapia y el tratamiento del dolor, a menudo no puedo responder, pero sepan cuánto aprecio su cariño”, escribió en una publicación.

    Y agregó: “También quiero agradecer enormemente a todas las personas que lo han dejado todo para estar aquí físicamente día tras día o para apoyarme entre bastidores de la manera más desinteresada. No tengo palabras, pero mi gratitud es infinita”.

    Lacelle se hizo conocida tras su participación en Grand Cayman: Secrets in Paradise, reality emitido en 2024. El programa seguía las vidas, ambiciones y relaciones de un grupo de personas en las Islas Caimán, a lo largo de 10 episodios.

    Antes de participar en la serie televisiva, Lacelle fundó Electric Media Group, una agencia de marketing y branding en redes sociales dirigida a empresas, según rescata la revista Forbes.

