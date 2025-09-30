Quién era Thomas Jacob Sanford, el sospechoso del tiroteo en la iglesia de Michigan. Foto: archivo.

Las autoridades policiales de Estados Unidos están investigando el caso de un hombre que atacó un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cual estaba ubicado en Grand Blanc, una localidad del estado de Michigan.

El tiroteo ocurrió la mañana del domingo 28 de septiembre, a eso de las 10:25 (hora local), y el sospechoso fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años.

El autor del ataque embistió la puerta principal con su vehículo, para luego bajarse del mismo y empezar a disparar con un rifle, mientras cientos de personas asistían a un servicio dominical .

Según reportaron las autoridades, cuatro personas murieron, mientras que varias resultaron heridas.

A eso de las 10:33, el tirador fue abatido por un disparo en el estacionamiento de la iglesia , tras verse enfrentado a un efectivo del Departamento de Recursos Naturales de Michigan y uno del municipio de Grand Blanc. Murió en el lugar.

El agente especial a cargo de la división de campo de Detroit de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, James Deir, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que el atacante prendió fuego en las instalaciones rociando gasolina .

Luego de que fuese abatido, efectivos policiales encontraron una pequeña cantidad de fuegos artificiales y cartuchos de humo en la camioneta del sospechoso.

La portavoz de la Policía Estatal de Michigan, Kim Vetter, afirmó que después de la muerte de Sanford se recibieron amenazas de bomba en iglesias y otros lugares, lo que llevó a que los registraran y desalojaran.

Desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lamentaron lo ocurrido y agradecieron la preocupación.

“Los lugares de culto deben ser santuarios de paz, oración y conexión”, enfatizaron desde la institución religiosa.

Los registros policiales y de propiedad detallan que Sanford tenía 40 años y vivía en la ciudad cercana de Burton , la cual también se encuentra en el estado de Michigan.

El sospechoso de haber efectuado el tiroteo era propietario de una casa unifamiliar de ladrillo de dos habitaciones, la cual había sido construida en la década de 1940 en una carretera rural de dos carriles.

Sanford había comprado la residencia en 2016, por una suma de $96.211 dólares estadounidenses.

Informaciones reunidas por el Journal detallan que, desde el exterior, se puede ver una caravana estacionada en la entrada y un esqueleto decorativo en los escalones para ingresar a la propiedad.

Un portavoz de la Infantería de Marina de Estados Unidos confirmó que Sanford era un veterano que sirvió en el Cuerpo de Marines de 2004 a 2008, desplegándose en Irak en 2007 y ese último año .

Posteriormente, trabajó para un centro de distribución Reyes Coca-Cola Bottling en Flint hasta 2021, según afirmó la empresa al citado periódico.

El hombre de 40 años estaba casado con una mujer llamada Tella y ambos tenían un hijo pequeño .

De acuerdo al jefe de policía del municipio de Grand Blanc, William Renye, previamente había sido arrestado por robo y manejar bajo los efectos del alcohol .

Por qué el tirador atacó la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los motivos del atacante para desencadenar el tiroteo en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que los investigadores del FBI presumen que Sanford “odiaba a las personas de fe mormona” .

El candidato al concejo municipal de Burton, Kris Johns, dijo que conoció al hombre de 40 años el lunes pasado, días antes del tiroteo, cuando hacía campaña puerta a puerta por el vecindario.

Lo describió como amable y positivo. No obstante, contó que después de que le preguntara su opinión sobre la Segunda Enmienda, Sanford derivó la conversación hacia los fieles de la mencionada iglesia.

Según Johns, insinuó que había estado involucrado con la iglesia, al afirmar que le habían pedido que se quitara los tatuajes para participar en una ceremonia religiosa .

Sin embargo, de acuerdo al relato del candidato, expresó antipatía hacia el grupo. Dijo que no eran cristianos y los describió como “el Anticristo” .

Johns dijo que Sanford llevaba “mucho tiempo pensando en esto” y que, “sea lo que sea”, parecía ser un asunto “personal” y “profundamente arraigado” .

Una revisión de datos electorales realizada por el consultor político de Michigan, Mark Grebner, detalla que el presunto autor del tiroteo firmó peticiones para restringir el derecho al aborto y revocar los poderes de emergencia del gobernador durante la pandemia.

“Votó en cinco elecciones generales consecutivas en años pares”, precisó al citado periódico, para luego añadir que no votó en primarias ni en las municipales.

Johns afirmó que, cuando lo visitó durante la campaña, no hablaron de política más allá de la pregunta sobre la Segunda Enmienda estadounidense.

Un vecino de Sanford llamado Joe Hawkshaw declaró, al igual que el candidato al concejo municipal, que Sanford tenía al menos un cartel del presidente Donald Trump en su jardín, el cual fue retirado la tarde del lunes.

Las investigaciones en torno al caso continúan.