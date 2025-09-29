Qué se sabe del tiroteo en una iglesia que terminó con al menos cuatro muertos en Michigan.

Un tiroteo dejó al menos cuatro muertos y varios heridos en una iglesia de Grand Blanc, una localidad del estado de Michigan, en Estados Unidos.

El ataque ocurrió la mañana de este domingo 28 de septiembre, cuando cientos de personas se encontraban en un servicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El jefe de policía del municipio, William Renye, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que el hombre armado embistió la puerta principal con su vehículo, se bajó del mismo y empezó a disparar con un rifle .

Las autoridades presumen que el atacante también prendió fuego en la iglesia usando gasolina, lo que generó un incendio en las instalaciones.

Según detallaron, los agentes recibieron un llamado a las 10:25 con 32 segundos, mientras que los efectivos llegaron al lugar a las 10:25 con 57 segundos.

El tirador fue “neutralizado” a las 10:33 en el estacionamiento de la iglesia , por un agente del Departamento de Recursos Naturales y uno del municipio de Grand Blanc.

El presunto autor del ataque fue identificado como Thomas Jacob Sanford , de 40 años , quien residía en la ciudad cercana de Burton, también en Michigan.

Un portavoz del Cuerpo de Marines de Estados Unidos afirmó al citado periódico que el sujeto sirvió desde 2004 hasta 2008, desplegándose en Irak en 2007 y 2008 .

Sanford tenía el rango de sargento, agregó el vocero de la institución militar.

De acuerdo a los registros públicos, el hombre de 40 años estaba casado con una mujer llamada Tella y ambos tenían un hijo pequeño .

La policía local detalló que dos personas murieron por heridas de bala y ocho permanecían hospitalizadas con heridas de bala hasta la tarde de este domingo. Siete se encontraban en condición estable y una en estado crítico.

Los servicios de emergencia encontraron dos cadáveres más en la iglesia.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas.

El agente especial para la región de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, James Deir, declaró que los agentes encontraron algunos presuntos artefactos explosivos, pero todavía no se tiene claridad sobre si fueron utilizados para iniciar el incendio.

Los peritos están desarrollando las investigaciones para determinar las causas del incendio, agregó.

El funcionario del FBI, Reuben Coleman, aseguró al Journal que la agencia lidera la investigación y está comprometida a encontrar el motivo de la tragedia.

Las autoridades anticiparon que investigarán los registros del domicilio y del teléfono celular del sospechoso.

La portavoz de la Policía Estatal de Michigan, Kim Vetter, afirmó que tras la muerte de Sanford se recibieron amenazas de bomba en iglesias y otros lugares, lo que llevó a que los efectivos los registraran y desalojaran .

Desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días solicitaron la cooperación de las autoridades locales y agradecieron la preocupación.

“Los lugares de culto deben ser santuarios de paz, oración y conexión”, enfatizaron.

Las investigaciones en torno al caso continúan.