SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    El hábito de beber esta bebida cítrica se ha popularizado en redes sociales, donde se le atribuyen múltiples beneficios para la salud y la pérdida de peso.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque

    En redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, se ha vuelto habitual ver a usuarios recomendar un hábito simple y aparentemente milagroso: beber agua caliente con limón todas las mañanas.

    Según estos videos, bastaría una semana para notar beneficios como mayor quema de calorías, menos toxinas, mejor digestión, piel más sana, más energía e incluso un sistema inmunológico fortalecido.

    Pero ¿qué dice realmente la ciencia?

    Una nota reciente de The New York Times pone bajo la lupa estos mitos y recoge la opinión de expertos en nutrición.

    Los especialistas coinciden en que, si bien esta bebida puede ser saludable, muchos de los beneficios que se le atribuyen no tienen respaldo científico sólido.

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud? Foto: Pexels

    Efecto hidratante

    Uno de los puntos donde sí hay consenso es la hidratación. “El principal beneficio nutricional del agua caliente con limón es su efecto hidratante”, explicó al NYT Emily Ho, profesora de nutrición y directora del Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregón.

    Beber líquidos al comenzar el día ayuda a regular la temperatura corporal, eliminar desechos y mantener la piel y la función cognitiva en buen estado.

    Sin embargo, los expertos aclaran que el limón no es imprescindible. “Cualquier líquido te va a hidratar”, señaló Joan Salge Blake, dietista y profesora clínica de nutrición de la Universidad de Boston.

    En ese sentido, un vaso de agua fría, una infusión o incluso una taza de café ofrecen beneficios similares.

    ¿Ayuda a la digestión?

    En cuanto a la digestión, el efecto positivo también se explica más por el consumo de líquidos que por el limón en sí.

    Estudios han demostrado que beber suficiente agua reduce el riesgo de estreñimiento, pero no existen investigaciones concluyentes que indiquen que el agua con limón sea más eficaz que el agua sola.

    Algunos estudios pequeños sugieren que el jugo de limón podría estimular la secreción de ácido gástrico y acelerar el vaciado del estómago, aunque los especialistas advierten que la evidencia es limitada y debe interpretarse con cautela.

    Los limones y la vitamina C

    Respecto al sistema inmunológico, los limones sí aportan vitamina C: medio limón grande puede cubrir cerca de un 25% de la dosis diaria recomendada.

    Esta vitamina es clave para la función inmunitaria y actúa como antioxidante.

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud? Foto: Pexels

    Aun así, consumir más vitamina C, ya sea en suplementos o en agua con limón, no necesariamente previene resfriados ni fortalece las defensas en personas sanas.

    De hecho, revisiones de decenas de ensayos clínicos no han encontrado una reducción significativa en la duración o gravedad de los resfriados.

    ¿Y la pérdida de peso?

    El beneficio más difundido en redes es la pérdida de peso, pero aquí la evidencia es aún más débil.

    Según los expertos citados por The New York Times, el agua caliente con limón solo podría ayudar indirectamente como reemplazo de bebidas altas en azúcar o calorías.

    No existen pruebas de que acelere el metabolismo o provoque una baja de peso por sí sola.

    “No tiene nada de malo”, resumió la dietista Salge Blake, “pero tampoco tiene nada de milagroso”.

    Lee también:

    Más sobre:SaludAgua con limónLimónBienestarRedes socialesTikTokNutriciónPérdida de pesoAguaCienciaAlimentosBebidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Investigan homicidio de joven que habría estado comprando drogas en sector de Forestal Alto, en Viña del Mar

    Accidente entre vehículo y scooter eléctrico deja un fallecido en Manquehue Norte

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Homicidio frustrado en Paine: víctima se encuentra en riesgo vital tras ser baleado desde un vehículo

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Lo más leído

    1.
    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    2.
    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    3.
    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    4.
    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide
    Chile

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Investigan homicidio de joven que habría estado comprando drogas en sector de Forestal Alto, en Viña del Mar

    Accidente entre vehículo y scooter eléctrico deja un fallecido en Manquehue Norte

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Litio cierra 2025 con un alza de precio superior al 50% en el año

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”
    El Deportivo

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    Ben Brereton suma un nuevo partido sin marcar y fue “sacrificado” en medio de rumores sobre su partida

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles
    Mundo

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Gobierno de Petro inscribe comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana
    Paula

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés