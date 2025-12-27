En redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, se ha vuelto habitual ver a usuarios recomendar un hábito simple y aparentemente milagroso: beber agua caliente con limón todas las mañanas.

Según estos videos, bastaría una semana para notar beneficios como mayor quema de calorías, menos toxinas, mejor digestión, piel más sana, más energía e incluso un sistema inmunológico fortalecido.

Pero ¿qué dice realmente la ciencia?

Una nota reciente de The New York Times pone bajo la lupa estos mitos y recoge la opinión de expertos en nutrición.

Los especialistas coinciden en que, si bien esta bebida puede ser saludable, muchos de los beneficios que se le atribuyen no tienen respaldo científico sólido .

¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud? Foto: Pexels

Efecto hidratante

Uno de los puntos donde sí hay consenso es la hidratación. “El principal beneficio nutricional del agua caliente con limón es su efecto hidratante” , explicó al NYT Emily Ho, profesora de nutrición y directora del Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregón.

Beber líquidos al comenzar el día ayuda a regular la temperatura corporal, eliminar desechos y mantener la piel y la función cognitiva en buen estado.

Sin embargo, los expertos aclaran que el limón no es imprescindible. “Cualquier líquido te va a hidratar”, señaló Joan Salge Blake, dietista y profesora clínica de nutrición de la Universidad de Boston.

En ese sentido, un vaso de agua fría, una infusión o incluso una taza de café ofrecen beneficios similares.

¿Ayuda a la digestión?

En cuanto a la digestión, el efecto positivo también se explica más por el consumo de líquidos que por el limón en sí.

Estudios han demostrado que beber suficiente agua reduce el riesgo de estreñimiento, pero no existen investigaciones concluyentes que indiquen que el agua con limón sea más eficaz que el agua sola .

Algunos estudios pequeños sugieren que el jugo de limón podría estimular la secreción de ácido gástrico y acelerar el vaciado del estómago, aunque los especialistas advierten que la evidencia es limitada y debe interpretarse con cautela.

Los limones y la vitamina C

Respecto al sistema inmunológico, los limones sí aportan vitamina C: medio limón grande puede cubrir cerca de un 25% de la dosis diaria recomendada.

Esta vitamina es clave para la función inmunitaria y actúa como antioxidante.

Aun así, consumir más vitamina C, ya sea en suplementos o en agua con limón, no necesariamente previene resfriados ni fortalece las defensas en personas sanas .

De hecho, revisiones de decenas de ensayos clínicos no han encontrado una reducción significativa en la duración o gravedad de los resfriados.

¿Y la pérdida de peso?

El beneficio más difundido en redes es la pérdida de peso, pero aquí la evidencia es aún más débil.

Según los expertos citados por The New York Times, el agua caliente con limón solo podría ayudar indirectamente como reemplazo de bebidas altas en azúcar o calorías .

No existen pruebas de que acelere el metabolismo o provoque una baja de peso por sí sola.

“No tiene nada de malo”, resumió la dietista Salge Blake, “pero tampoco tiene nada de milagroso”.