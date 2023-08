Durante la jornada de este jueves, el Ministerio Público reformalizó a Marco Antonio López —conocido popularmente como Parived— , quien está siendo investigado por múltiples cargos relacionados al “Caso Relojes”.

Entre ellos se encuentra asociación ilícita, receptación aduanera, de especies y delitos tributarios.

Reformalizan a Parived en Caso Relojes: "Compraba especies a personas relacionadas con lanzas internacionales". Foto: Parived.

Los detalles de la situación de Parived

Según declaraciones rescatadas por T13, el fiscal a cargo del caso, Eduardo Baeza, aclaró que consistió en una especificación de lo que ya se había presentado ante el tribunal en febrero de este año.

“Se precisó objetos que él recibió, que obviamente tenían un origen ilícito, con montos pagados, y también la forma en que se pagaron los mismos (...) la transacción que realizaba respecto a estas especies de origen ilícito eran a espaldas de las cargas tributarias que enfrenta cualquier ciudadano. Parte de la especificación fueron especies pagadas con cheques de la pareja del señor Marco Antonio López”.

Junto con ello, Baeza aseguró que “adquiría bienes de personas que a su vez, tenían contacto con los mal llamados lanzas internacionales, personas que cometen delitos en el extranjero y, en definitiva, él actuaba como intermediario. Es decir, comprando ese tipo de especies y, posteriormente, vendiéndolas a determinados precios”.

“Por cierto, él adquiría a precios distintos del mercado, lo que da luces del conocimiento que tenía del origen ilícito de los mismos. Existía en Santiago un mercado que adquiría bienes de personas que cometían delitos en el extranjero. Se traían a Santiago, entre ellos la imputada Estrella Dinamarca, y ahí se producía un verdadero mercado delictual”.

Pese a que se refiere a un proceso que está en curso, el fiscal no descartó que Parived pueda ir a la cárcel. Sin embargo, según rescató el citado medio, añadió que es una posibilidad que deberá ser planteada en el juicio.

Qué dijo su defensa

El abogado de López, Mario Vargas, recalcó que los hechos descritos son los mismos por los que se le había acusado previamente e insistió en su inocencia.

“Hemos sostenido desde un inicio que mi representado nunca ha comprado una especie ilícita, nunca ha receptado, por lo tanto, si no ha receptado se cae el delito de receptación. Asociación ilícita y todos los delitos están relacionados justamente con la compra de algo ilícito, entonces si uno demuestra que acá no hubo o compra o no había conocimiento de algo ilícito, se cae la receptación, la asociación ilícita y los delitos aduaneros (...) no hemos vendido ningún reloj usado que tenga origen ilícito”.

Parived asistió a la instancia de este jueves en forma telemática, no presencial. En este sentido, Vargas explicó que no quería entrar en detalle, ya que se debió a “cosas personales”.

No obstante, aseguró que “según lo que se extrae de los informes médicos, cuenta con un problema lumbar, aparentemente serio, y ha estado tratándose hace un tiempo”.

Bajo esta línea, sentenció: “Está bien, obviamente esto impacta de manera personal, familiar y profesional, pero está esperando a que termine el juicio. Está confiado, nosotros también, en que vamos a exigir que se demuestre la cantidad de imputaciones que a nuestro juicio son erradas”.