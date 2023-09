Revelan cuál fue la causa de muerte de Angus Cloud, estrella de la serie Euphoria.

Fue el pasado 31 de julio que trascendió que Angus Cloud, actor estadounidense conocido por encarnar el rol de Fezco en dos temporadas de la serie Euphoria, había fallecido en su hogar en California.

La repentina muerte del intérprete fue un gran golpe para el mundo del espectáculo, puesto que tan solo tenía 25 años y su carrera parecía ir en ascenso.

Ahora, se logró constatar cuál fue la causa de muerte del actor de otras producciones como North Hollywood y The Line. Según reportó el sitio de celebridades, TMZ, la estrella de Euphoria habría fallecido por una sobredosis accidental de drogas.

Específicamente, el portal estadounidense indicó que los exámenes forenses indican que una “combinación letal de fentanilo, cocaína, metanfetamina” y otras drogas, habría provocado el deceso del modelo.

Los últimos días de Angus Cloud

Según el mismo portal estadounidense, los últimos días de vida de Cloud no fueron nada sencillos. Fuentes cercanas al núcleo familiar indicaron que había estado lidiando con problemas de salud mental tras la partida de su padre, Conor, quien murió afectado por el cáncer a fines de mayo de este año.

Cloud, de hecho, había asistido al entierro de su padre a Irlanda y luego había regresado a Estados Unidos para refugiarse en su familia.

Tres días antes de su fallecimiento, el artista acudió a su último evento en público: el estreno del álbum del grupo de rap, MacArthur Maze. Sin embargo, en esa instancia se le vio de buen humor y compartiendo con otros asistentes.

Su madre, Lisa, fue quien llamó a emergencias y la policía local la mañana del 31 de julio para reportar que el actor parecía haber tenido una sobredosis y que estaba sin pulso. Poco después, fue declarado muerto en la vivienda de Oakland.

“Es con el mayor pesar que hoy tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, comunicó su familia cuando trascendió la noticia.

Sus colegas de reparto, como Zendaya, Sydney Sweeney y Javon Walton, no dudaron en lamentar la pérdida de Cloud y subieron fotografías para honrar su memoria.

“Las palabras no bastan para describir la belleza infinita que es Angus (Conor). Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y bondadosos y sonrisa brillante”, describió Zendaya en Instagram.

Un detalle curioso en su trayectoria es cómo llegó a interpretar a Fezco, un joven traficante de drogas que se impone como una especie de ángel guardián de Rue y su entorno cercano. Y es que el estadounidense nunca tuvo en sus planes ser famoso ni interpretar a personajes, pero la oportunidad llegó a su vida casi por arte de magia.

Corría el año 2018 y Cloud se desempeñaba como garzón en un restorán de pollos en Brooklyn. Por ese entonces tenía 20 años. Mientras caminaba de noche por las calles del sector Mercer Street junto a sus amigos, una mujer se le acercó repentinamente.

Era Eléonore Hendricks, la directora de casting de Euphoria. Al principio él pensó que lo iban a estafar, pero Hendricks le ofreció una audición para la serie.

Hendricks contó a la BBC que apenas visualizó a Cloud desde lejos, vio a Fezco hecho realidad. Todos los detalle del joven parecía ser idóneo para el rol: su voz, su imagen y las palabras que decía.

“El personaje está escrito como alguien que es un niño traficante de drogas, pero no un niño traficante de drogas malo”, dijo la cazatalentos al medio británico. “Alguien que sea astuto y tenga cierto estilo, y también alguien en quien puedas confiar y con quien puedas sentirte seguro”.

“Tiene esa cualidad ruda y callejera, pero es una persona muy sensible, curiosa y abierta. Realmente cálido e increíble ante la cámara”, profundizó Hendricks en una entrevista a Variety.

Pese a las reticencias iniciales, Cloud contactó de vuelta a Hendricks al día siguiente y audicionó para el papel. Y quedó como Fezco. Apenas apareció en pantalla, el personaje conquistó a gran parte de los espectadores por su gran corazón, lealtad y encanto.

El fallecido actor relataría a GQ en 2022 que aún le costaba visualizar que la faceta de actor ya era una realidad en su vida. “Todavía no lo entiendo. Aún así me levanto y pienso: “¿Qué diablos? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no contrataron a un actor profesional?”.