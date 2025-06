Después de que Israel realizará una serie de ataques contra instalaciones nucleares y de misiles de Irán la madrugada de este viernes 12 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió a las autoridades de Teherán sobre la necesidad de llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear .

La reciente ofensiva israelí consideró el despliegue de unas 200 aeronaves que atacaron unos 100 objetivos, según reportó su ejército.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que su operación continuará “durante los días que sean necesarios” y aseguró que buscan evitar que Irán desarrolle armas nucleares .

Trump advirtió a Irán que acepte un acuerdo nuclear antes de que Israel realice ataques “aún más brutales”.

Desde Teherán han rechazado esa acusación y han sostenido que su programa nuclear tiene fines civiles.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, prometió un “castigo severo” contra Israel y denunció que sus ataques impactaron a zonas residenciales.

Asimismo, las tropas iraníes respondieron con el lanzamiento de más de 100 drones contra Israel.

La ofensiva ocurrió en un contexto en el que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para limitar el programa nuclear iraní parecen haberse estancado .

El país norteamericano es el principal aliado de Israel. Sin embargo, desde la Casa Blanca afirmaron que Estados Unidos no está involucrado en sus ataques contra Irán .

La mañana de este viernes, Trump instó a Teherán a aceptar un acuerdo para limitar su programa nuclear.

Qué advirtió Trump a Irán tras los ataques de Israel contra sus instalaciones nucleares y de misiles

En una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: “Le di a Irán una y otra vez la oportunidad de llegar a un acuerdo” .

“Les dije, con la mayor firmeza, que ‘simplemente lo hicieran’, pero por mucho que lo intentaran, por muy cerca que estuvieran, simplemente no pudieron lograrlo. Les dije que sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho: que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con diferencia, y que Israel tiene mucho, y mucho más por venir , y que sabe cómo usarlo”.

Trump también aludió aparentemente a altos mandos militares de Irán que, según reportó la televisión estatal iraní, terminaron muertos en los ataques de Israel.

Entre los fallecidos se encuentran el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohammad Bagheri.

“Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora, y la cosa solo empeorará! Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales ”, agregó Trump.

Trump advirtió a Irán que acepte un acuerdo nuclear antes de que Israel realice ataques “aún más brutales”. Foto: archivo.

Bajo esta línea, sentenció: “ Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada , y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde!”.

En una entrevista con ABC News este viernes, insistió: “Les dimos una oportunidad y no la aprovecharon”.

“Recibieron un golpe tan duro como cualquier otro. Y aún hay más por venir. Mucho más”.

Antes de la ofensiva israelí, se tenía previsto que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieran el domingo en Omán para una sexta ronda de conversaciones sobre el programa de enriquecimiento de uranio de Irán.