    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Tras una semana de calor extremo en la RM, el pronóstico de la DMC anticipa un día nublado y más fresco en Santiago. Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

    Nicole Iporre
    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    Santiago y gran parte de la zona central recibieron el año nuevo 2026 con calor extremo. Las altas temperaturas no dieron tregua en el sector: en Tiltil, Región Metropolitana, alcanzaron los 39.6 °C y en Coltauco, Región de O’Higgins, el termómetro llegó a 41.3 °C.

    Y aunque todavía quedan un par de días sobre los 30 °C, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que llegará al menos un día en que el cielo se cubrirá de nubes y refrescará un poco el ambiente en la RM.

    Este breve evento marcará el fin de una semana consecutiva de calor intenso, propiciado por la reciente ola de calor.

    Qué día estará nublado y fresco en Santiago, según el tiempo

    El próximo lunes, 5 de enero, el cielo en Santiago se cubrirá de nubes desde la madrugada hasta la tarde, y el termómetro bajará un par de grados. Será un día mucho más fresco, en comparación a los anteriores.

    Según los datos de Meteochile, esa jornada, la mínima será de 16 °C y la máxima de 26 °C.

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    El día siguiente, martes 6, permanecerá nubosidad parcial durante la mañana, para después despejarse y marcar una máxima de 28 °C, como cualquier otro día de verano.

    Sin embargo, los días previos al evento “fresco” que aliviará el calor en la Región Metropolitana, las altas temperaturas persistirán: este fin de semana, las máximas seguirán en los 30 °C o más, especialmente en la periferia.

