    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    La Asociación Cinematográfica, a cargo de estudios como Netflix y Paramount ha pedido que la empresa detenga "su actividad infractora".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Hace unos días comenzó a viralizarse un video en que aparecen los actores Tom Cruise y Brad Pitt peleando a puñetazos, en lo que parece ser una escena de una película de acción.

    Sin embargo, el video fue creado por Ruairi Robinson, un cineasta irlandés que ocupó la herramienta Seedance 2.0 de la empresa china ByteDance, también propietaria de TikTok. Su avance, ha preocupado nuevamente a la industria cinematográfica sobre el uso de la IA.

    La Asociación Cinematográfica (MPA), ha sido una de las primeras instituciones en pronunciarse en contra del uso de esta plataforma.

    “En un solo día, el servicio chino de inteligencia artificial Seedance 2.0 ha utilizado de forma no autorizada obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a gran escala”, señalaron en un comunicado.

    En esa línea, apuntaron que estos derechos sustentan “millones de empleos en Estados Unidos” y concluyeron diciendo que la empresa debería cesar de inmediato “su actividad infractora”

    La asociación tiene entre sus miembros a los estudios de Netflix, Paramount Pictures, Prime Video y Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios y Warner Bros. Discovery.

    Con este nuevo generador de video, usuarios en internet han compartido cómo lograron modificar escenas de sus películas favoritas, incluyendo a personajes de otras producciones o crear escenarios ficticios con la imagen de personas famosas.

    El guionista de Deadpool, Rhett Reese, compartió el video de Tom Cruise y Brad Pitt en su cuenta de X y comentó: “Odio decirlo. Probablemente se acabó para nosotros”.

    Y luego, en otra publicación señaló que “en un abrir y cerrar de ojos, una persona podrá sentarse frente a una computadora y crear una película idéntica a las que Hollywood estrena actualmente. Es cierto que si esa persona no es buena, será un desastre. Pero si posee el talento y el gusto de Christopher Nolan (y alguien así aparecerá pronto), será fantástico”.

    Más sobre:Tom CruiseBrad PittIASeedance 2.0ByteDance

