“Es una chantería”: Ossandón arremete contra de ley de seguridad municipal propuesta por La Moneda

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el senador Manuel José Ossandón (RN) cuestionó que el gobierno no incluya en la citada ley -que el Ejecutivo ingresó al Congreso el 2023 y se encuentra en tramitación- la posibilidad de que los guardias municipales puedan ocupar las pistolas taser. “Este gobierno tiene una tranca ideológica con el uso de las armas”, afirmó, agregando que "confunden la represión con el verdadero uso de la fuerza legítima del Estado. Las pistolas taser no son para ir a las protestas, son para enfrentar a los delincuentes". En esa línea, planteó que los guardias municipales están a 'manos peladas' y que existe un crimen organizado frente a "un Estado desorganizado que no quiere tomar medidas verdaderas para combatir este nuevo flagelo". Revisa en el video la entrevista completa.