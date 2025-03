“No somos individualidades, somos un partido”: Bárbara Figueroa (PC) asegura que críticas de Jadue al gobierno no implican “matices internos”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistada por Consuelo Saavedra, la secretaria general del Partido Comunista fue consultada por los duros cuestionamientos al Ejecutivo por parte del exalcalde y potencial abanderado de la colectividad, Daniel Jadue. Al respecto, Figueroa aseguró que el partido ha sido "leal, pero no obsecuente" con el gobierno y precisó que el exjefe comunal "no es un sujeto particular" porque "nosotros no somos individualidades, somos un partido. Las definiciones de los partidos son colectivas". "Cada uno de nosotros está en el partido porque hemos optado y decidido ser parte de la militancia", planteó, agregando que cuando el PC decide resoluciones, "somos todos parte de esa definición". "No hay ni dos partidos ni uno puede suponer que a partir de las opiniones de nuestros compañeros o compañeras quiere decir que hay matices internos. No es así", subrayó.