Al menos 15 muertos por fatal descarrilamiento de funicular en Lisboa
Al menos 15 personas perdieron la vida esta tarde producto del descarrilamiento del "ascensor de la Gloria", un conocido funicular de Lisboa.
Uno de los vagones impactó contra un edificio y volcó en el centro de la capital portuguesa. Además de los fallecidos, hay un número aún indeterminado de heridos. Según la prensa del país europeo algunos se mantienen en estado grave.
