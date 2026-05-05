IVA a los medicamentos

SEÑOR DIRECTOR:

¿Cuán distinta sería la discusión sobre el precio de los medicamentos si la atención primaria de salud y los hospitales los entregaran oportuna y gratuitamente tal como lo establece la ley?

Cerca del 85% de los ciudadanos están afiliados a Fonasa. Por ende, todos ellos deberían recibir gratuitamente la mayoría de los medicamentos para las enfermedades más prevalentes. Sin embargo, problemas de falta de stock, logística y mala atención, obligan a los afiliados a utilizar recursos de su bolsillo para financiar medicamentos.

Más que eliminar o devolver el IVA, el foco debería estar en mejorar la gestión de la salud estatal para cumplir lo que la ley ya garantiza.

Pablo Eguiguren F.

Libertad y Desarrollo

Francisco León

EFKT Consultores