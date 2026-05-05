IVA a los medicamentos
SEÑOR DIRECTOR:
¿Cuán distinta sería la discusión sobre el precio de los medicamentos si la atención primaria de salud y los hospitales los entregaran oportuna y gratuitamente tal como lo establece la ley?
Cerca del 85% de los ciudadanos están afiliados a Fonasa. Por ende, todos ellos deberían recibir gratuitamente la mayoría de los medicamentos para las enfermedades más prevalentes. Sin embargo, problemas de falta de stock, logística y mala atención, obligan a los afiliados a utilizar recursos de su bolsillo para financiar medicamentos.
Más que eliminar o devolver el IVA, el foco debería estar en mejorar la gestión de la salud estatal para cumplir lo que la ley ya garantiza.
Pablo Eguiguren F.
Libertad y Desarrollo
Francisco León
EFKT Consultores
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