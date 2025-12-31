SUSCRÍBETE POR $1100
    ¡Alerta de spoiler!: Captan ensayo de show de drones del Año Nuevo en la Torre Entel

    A través de redes sociales, diversos usuarios registraron el espectáculo que iluminará esta noche el cielo de Santiago para dar la bienvenida al 2026.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la madrugada, se realizó el ensayo del show de drones que está preparado para la jornada de Año Nuevo en la Torre Entel. Según la organización del evento, la fiesta comenzará a las 20:00 horas con la presentación de la DJ Isabella Serafini, y luego subirán al escenario La Noche, Américo y Princesa Alba.

    En los vídeos se aprecian las diversas figuras que se proyectarán durante la noche que se sumarán al tan esperado show de fuegos artificiales.

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Temblor hoy, miércoles 31 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

