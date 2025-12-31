¡Alerta de spoiler!: Captan ensayo de show de drones del Año Nuevo en la Torre Entel

Durante la madrugada, se realizó el ensayo del show de drones que está preparado para la jornada de Año Nuevo en la Torre Entel. Según la organización del evento, la fiesta comenzará a las 20:00 horas con la presentación de la DJ Isabella Serafini, y luego subirán al escenario La Noche, Américo y Princesa Alba.

En los vídeos se aprecian las diversas figuras que se proyectarán durante la noche que se sumarán al tan esperado show de fuegos artificiales.