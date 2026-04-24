Jeep gana el Car Design Award 2026 por su lenguaje de diseño

La identidad visual de Jeep fue premiada con el prestigioso Car Design Award 2026 en la categoría Lenguaje de Diseño de Marca. El reconocimiento, entregado en el marco de la Semana del Diseño de Milán es una valoración de la consistencia estética de la firma del Grupo Stellantis.

El galardón destaca la capacidad de la marca para reinterpretar sus rasgos más característicos en toda su gama, donde elementos como la clásica parrilla de siete ranuras o los pasos de rueda trapezoidales siguen siendo protagonistas ahora integrados en propuestas más modernas.

Este enfoque no solo responde a una cuestión estética, sino también funcional. El lenguaje de diseño de Jeep está profundamente ligado a su ADN off-road, donde cada línea y proporción cumple un propósito. La robustez visual, por ejemplo, no es casual: transmite capacidades reales fuera del asfalto, mientras que las superficies limpias y proporciones equilibradas permiten incorporar soluciones aerodinámicas más eficientes, clave en la era de la movilidad eléctrica.

El jurado internacional valoró especialmente la coherencia transversal de este diseño en todos los modelos de la marca, desde los SUV compactos hasta los todoterreno más extremos. Esta continuidad genera una identidad reconocible a nivel global, algo cada vez más relevante en una industria que avanza hacia plataformas compartidas y electrificación masiva.

Además, Jeep ha logrado adaptar su lenguaje visual a los desafíos actuales sin perder su carácter. En un contexto donde la electrificación redefine la arquitectura de los vehículos, la marca ha sabido mantener su esencia aventurera, integrando nuevas tecnologías sin diluir su personalidad.

“Nuestro objetivo es combinar la funcionalidad de un auténtico SUV con el diseño distintivo que los clientes europeos esperan de sus vehículos. Nos esforzamos por hacer de la autenticidad la piedra angular de cada creación, permitiendo que Jeep continúe marcando el imaginario colectivo de la exploración”, dijo Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Enlarged Europe.