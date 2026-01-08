Álvaro Bellolio: Gobierno de Boric “desperdició” oportunidad de llevar a cabo corredor humanitario
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, en entrevista con Rodrigo Álvarez en Desde la Redacción, cuestionó la "falta de voluntad y gestión" del Presidente Gabriel Boric por no haber empujado la propuesta de instalar un corredor humanitario hacia Venezuela. Según Bellolio, el Mandatario podría haber aprovechado tanto su cercanía con los presidentes de Colombia y Brasil como al hecho de que este último país y Bolivia no piden visa a los ciudadanos venezolanos para ingresar. Revisa en el video la entrevista completa.
