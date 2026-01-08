Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind.), abordó este jueves la situación de los migrantes en Chile, especialmente de la comunidad venezolana -cuya población en esa comuna es de 50.000-, teniendo en cuenta que hay factores, como un eventual endurecimiento de las políticas migratorias o una mejora en las condiciones de vida en Venezuela, que podrían causar la salida de cientos de extranjeros del país.

“No sólo en Independencia, sino en Chile. Es impopular decirlo, pero yo creo que la idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez. Es una estupidez que no resiste el análisis. Hay mucha gente que llegó a aportar, a trabajar, hoy en los consultorios hay muchos doctores extranjeros, hay una parte importante de la economía local que sostiene en una nueva camada profesional que además tiene hijos”, recalcó el jefe comunal en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera.

Respecto de la crítica del Presidente Gabriel Boric a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a quienes le rinden “pleitesía” por sus recientes acciones militares en Venezuela, sostuvo que “es un poco inentendible su posición (...) Uno puede tener muchas diferencias con Trump, con su estilo, con el fondo, con lo que negocia, con lo que opera, pero lo de (Nicolás) Maduro no es sostenible, o sea, 27 años en los cuales obviamente que no se iba a recuperar (la democracia) a punta de declaraciones, o de que este presidente en particular en los últimos dos años cambió su posición. Requería alguna acción un poquito más decidida”.

Por otro lado, se mostró en desacuerdo con la “cuenta regresiva” que el presidente electo, José Antonio Kast, impuso a los migrantes en situación irregular para que abandonen el país. “No, a mí no me gusta, creo que es poco humanizante lo que se hace. Obviamente que en Chile tenemos problemas con algunas bandas extranjeras (...) pero creo que el malestar con la comunidad extranjera se ha agitado a un punto que ha permitido que se digan cosas que creo que están malas”, añadió-

En esa línea, aseveró que “el gobierno de Kast no va a tener una luna de miel, por dos cosas. Uno, porque las expectativas que se generan en un gobierno de emergencia requieren soluciones rápidas, soluciones inmediatas.No un año, no seis meses. No son para mañana, son para ayer (...) Pero además, yo creo que va a haber una oposición dura”.

Al ser consultado sobre si Chile Vamos, la coalición a la que pertenece, debería tener un peso importante en el próximo gobierno, Iglesias respondió que “pareciera que ya lo asumió sin más. Yo soy parte de la coalición como independiente, pero sí hay cierta extrañeza de como que se asumió el día siguiente como si nada hubiera pasado. Yo creo que ahí falta una reflexión de quienes dirigen los partidos en Chile Vamos"

“El Partido Republicano fue muy duro con Chile Vamos durante mucho tiempo. O sea, se le dijo de todo, ‘derechita cobarde’ durante muchos años y eso construyó el capital político de ellos (...) Ante la adversidad que había en la elección, ante el momento en que ha vivido Chile hoy día, para mí era bastante obvio y para muchos que había que sumarse (al gobierno) La pregunta es, ¿esa integración al gobierno o al Partido Republicano requiere o no requiere alguna reflexión?“, acotó.

Revisa la entrevista completa acá: