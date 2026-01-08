SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”

    El jefe comunal de Independencia también mostró su rechazo a la "cuenta regresiva" impuesta por Kast a los migrantes irregulares y criticó que tras la elección presidencial faltó "una reflexión de quienes dirigen los partidos en Chile Vamos".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind.), abordó este jueves la situación de los migrantes en Chile, especialmente de la comunidad venezolana -cuya población en esa comuna es de 50.000-, teniendo en cuenta que hay factores, como un eventual endurecimiento de las políticas migratorias o una mejora en las condiciones de vida en Venezuela, que podrían causar la salida de cientos de extranjeros del país.

    “No sólo en Independencia, sino en Chile. Es impopular decirlo, pero yo creo que la idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez. Es una estupidez que no resiste el análisis. Hay mucha gente que llegó a aportar, a trabajar, hoy en los consultorios hay muchos doctores extranjeros, hay una parte importante de la economía local que sostiene en una nueva camada profesional que además tiene hijos”, recalcó el jefe comunal en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera.

    Respecto de la crítica del Presidente Gabriel Boric a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a quienes le rinden “pleitesía” por sus recientes acciones militares en Venezuela, sostuvo que “es un poco inentendible su posición (...) Uno puede tener muchas diferencias con Trump, con su estilo, con el fondo, con lo que negocia, con lo que opera, pero lo de (Nicolás) Maduro no es sostenible, o sea, 27 años en los cuales obviamente que no se iba a recuperar (la democracia) a punta de declaraciones, o de que este presidente en particular en los últimos dos años cambió su posición. Requería alguna acción un poquito más decidida”.

    Por otro lado, se mostró en desacuerdo con la “cuenta regresiva” que el presidente electo, José Antonio Kast, impuso a los migrantes en situación irregular para que abandonen el país. “No, a mí no me gusta, creo que es poco humanizante lo que se hace. Obviamente que en Chile tenemos problemas con algunas bandas extranjeras (...) pero creo que el malestar con la comunidad extranjera se ha agitado a un punto que ha permitido que se digan cosas que creo que están malas”, añadió-

    En esa línea, aseveró que “el gobierno de Kast no va a tener una luna de miel, por dos cosas. Uno, porque las expectativas que se generan en un gobierno de emergencia requieren soluciones rápidas, soluciones inmediatas.No un año, no seis meses. No son para mañana, son para ayer (...) Pero además, yo creo que va a haber una oposición dura”.

    Al ser consultado sobre si Chile Vamos, la coalición a la que pertenece, debería tener un peso importante en el próximo gobierno, Iglesias respondió que “pareciera que ya lo asumió sin más. Yo soy parte de la coalición como independiente, pero sí hay cierta extrañeza de como que se asumió el día siguiente como si nada hubiera pasado. Yo creo que ahí falta una reflexión de quienes dirigen los partidos en Chile Vamos"

    “El Partido Republicano fue muy duro con Chile Vamos durante mucho tiempo. O sea, se le dijo de todo, ‘derechita cobarde’ durante muchos años y eso construyó el capital político de ellos (...) Ante la adversidad que había en la elección, ante el momento en que ha vivido Chile hoy día, para mí era bastante obvio y para muchos que había que sumarse (al gobierno) La pregunta es, ¿esa integración al gobierno o al Partido Republicano requiere o no requiere alguna reflexión?“, acotó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Agustín IglesiasChile VamosMigrantesVenezolanosJosé Antonio KastCuenta regresiva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Lo más leído

    1.
    “Ley Soria”: gobierno plantea norma para asegurar que políticos con más de 75 años puedan ser ministros o parlamentarios

    “Ley Soria”: gobierno plantea norma para asegurar que políticos con más de 75 años puedan ser ministros o parlamentarios

    2.
    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    3.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    4.
    Lagos Weber por dichos de Boric contra de Trump y líderes “serviles”: “Hay que ser contenidos para no abrir flancos innecesarios”

    Lagos Weber por dichos de Boric contra de Trump y líderes “serviles”: “Hay que ser contenidos para no abrir flancos innecesarios”

    5.
    Kaiser a la reserva: libertarios apuestan a que exabanderado no entre a gobierno de Kast en primera etapa

    Kaiser a la reserva: libertarios apuestan a que exabanderado no entre a gobierno de Kast en primera etapa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”
    Chile

    Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”
    El Deportivo

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso
    Cultura y entretención

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región
    Mundo

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas