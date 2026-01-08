Exdirector de migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y consejero regional (Core) Metropolitano, Álvaro Bellolio, planteó que los ciudadanos venezolanos que llevan de 5 a 10 años, que están “razonablemente insertados” en Chile, tienen un incentivo para volver al país caribeño “bajo”.

En el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, se refirió a la situación de los migrantes venezolanos en el país y de su posición con respecto a volver a su nación luego de la operación militar realizada por Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

“Yo creo que en general hay tres grupos de ciudadanos venezolanos en Chile, están los que llevan yo diría de 5 a 10 años, que están razonablemente insertados, que tienen presencia definitiva, que ya votan, que están disertos del mercado financiero, que están 100% regulares, (...) y ellos, el incentivo para volver hoy es bajo ”, aseveró Bellolio.

Sin embargo, precisó “a menos que se dé un proceso de una reconstrucción, pero eso tendría que ser con nuevas elecciones o con un cambio de gobierno, y un cambio. Unas nuevas elecciones, que efectivamente quien realmente gane asuma el poder, no como sucedió en la última elección, y eso yo creo que en el corto plazo es muy difícil, del mediano puede ser ”.

Además, expresó que “en el corto plazo sí va a influir a quienes no se han insertado, especialmente laboral o económicamente, en Chile, Chile es un país caro para los ciudadanos venezolanos”.

Añadiendo que “quienes se van a ir primero, son quienes no están aceptados en Chile, que son principalmente los irregulares o los que no tienen trabajo”.

