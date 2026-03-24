Pese a tenso debut de Quiroz en la Cámara con proyecto de combustibles, oposición queda sin margen para rechazar

24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT Y EL MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Con carácter de discusión inmediata -es decir, un máximo de seis días para que la iniciativa sea despachada-, ingresó el proyecto de ley del gobierno que ”adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional, y otras medidas que indica".

Con el fin de cumplir ese objetivo, para el gobierno era crucial evitar a toda costa que la iniciativa sufriera algún retraso en su tramitación. Para ello, el gobierno tuvo un importante despliegue de ministros, encabezados por el titular del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

Además de la habitual presencia del ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), y su subsecretaria Constanza Castillo (RN), hoy debutó en tareas legislativas el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind.), cuyas declaraciones del lunes en la noche en las que admitió que este jueves habrá un alza histórica en el precio de los combustibles enardecieron el clima político, especialmente en la oposición.

Con todas esas consideraciones en contra, la apuesta de La Moneda -que es sacar esta semana su propuesta para convertirla en ley- pasaba por lograr que el texto fuera revisado exclusivamente por la Comisión de Hacienda, donde los legisladores que apoyan al gobierno son mayoría.

Sin embargo, apenas iniciada la sesión de este martes, el diputado Daniel Manouchehri (PS) -quien se ha transformado en el principal escollo opositor en la Cámara, a ojos del oficialismo- pidió que este proyecto fuera analizado también por las comisiones de Economía y Transportes.

Al no haber acuerdo unánime, la solicitud fue votada, siendo rechazada por la amplia mayoría 71 votos en contra y 40 a favor.

El resultado daba cuenta de que la derecha se había preparado ante una ofensiva legislativa de la oposición. Desde ayer los jefes y coordinadores de bancadas del oficialismo exigieron asistencia y estricta puntualidad a sus diputados en el inicio de la sesión, ya que una mayoría circunstancial por retrasos o ausencias pudo haberse transformado en el primer revés legislativo de la administración del Presidente José Antonio Kast.

Tras la votación, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), convocó a una reunión de comités, donde la oposición resignada aceptó que la Comisión de Hacienda sesionara en paralelo para comenzar a ver la iniciativa.

A pesar de que anoche y hoy en la mañana legisladores opositores realizaron incendiarias declaraciones en contra de la decisión del Ejecutivo de no atenuar el impacto en el alza de las bencinas y solo tomar medidas paliativas en la parafina y el transporte público, en la izquierda y la centroizquierda admitían que ya no había más margen para frenar, ni bloquear, ni menos rechazar el proyecto gubernamental.

Al tratarse de una medida de ayuda social, diputados opositores admitían que ya no veían más alternativa que aprobar en la sesión extraordinaria de la Cámara que se realizará a partir de las 18 horas.

Con la confianza de sacar el mensaje presidencial este mismo día, el gobierno pretende comenzar la discusión el miércoles en el Senado, donde sus jefes de comité ya resolvieron el lunes hacer una excepción y permitir la constitución de la Comisión de Hacienda, aun cuando no haya pleno acuerdo en la conformación de las otras instancias legislativas, con el fin de que la iniciativa del Ejecutivo pudiera tramitarse.

En caso contrario la propuesta hubiera quedado entrampada, ya que desde un punto de vista legal y reglamentario, los proyectos de ley tienen que pasar obligatoriamente por las comisiones y, en especial, la de Hacienda si el texto tiene incidencias en las arcas fiscales.

Recriminaciones en la Cámara

A pesar de que la tramitación legislativa ya estaba encaminada, los diputados dieron una hostil bienvenida a Quiroz.

En medio de su caminata hacia la Comisión de Hacienda, el ministro no solo fue asediado por la prensa, a la entrada lo esperó un pequeño grupo de diputados opositores, conformado por Sebastián Videla (Ind. PL), Héctor Barría (DC) y Alejandro Bernales (PL).

Los tres intentaron abordar a Quiroz, sin éxito. Al darse cuenta de que sus esfuerzos no fueron fructíferos, se resignaron a gritarle. “¿Qué pasa con Antofagasta, las regiones mineras?”, le preguntó Videla, representante de la Segunda Región.

“Está arrancando. Caradura, ministro”, dijo, a su vez, Barría. “Está arrancando, converse con los diputados”, complementó en la misma línea Videla, quien luego posteó su puesta en escena en sus redes sociales.

La escena fue uno de los momentos incómodos que tuvo que afrontar el jefe económico del gobierno, quien, junto al ministro García expuso en la Comisión de Hacienda, a cargo de revisar el proyecto.

Tras la ronda de entrevistas en TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, donde Quiroz informó del alza, en la oposición estudiaban algunas herramientas fiscalizadoras a modo simplemente de mantener vigente el debate.

Una de las alternativas que evaluó fue la de concretar una interpelación a Quiroz. Esto lo conversaron los jefes de bancada del sector en la Cámara, como Lorena Fríes, del Frente Amplio; Lorena Pizarro, del Partido Comunista; Raúl Leiva, del Partido Socialista, y Raúl Soto, del PPD.

Sin embargo, dentro de la oposición se sopesó que una interpelación podría terminar con Jorge Quiroz fortalecido, en caso de que quien fuera su contraparte no pueda estar lo suficientemente preparado para confrontar al ministro de Hacienda.

En ese caso, lo que se decidió finalmente fue solicitar una sesión especial para abordar las medidas de José Antonio Kast. Esto iba a ser anunciado durante la tarde de este martes, por las bancadas opositoras en conjunto, pero la decisión de La Moneda de quitar el auspicio a la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas removió aún más el tablero y, hasta el cierre de esta edición, todavía no había acuerdo respecto de los pasos a seguir.