Ante propuesta de Kast: Gobierno defiende previsional y rechaza acusaciones de intervencionismo

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric defendió la reforma de pensiones y enfatizó que gracias a ella la PGU subirá a 250 mil pesos. La ministra Camila Vallejo (Segegob) y el ministro Álvaro Elizalde (Interior) también destacaron la relevancia que tiene para La Moneda la previsional y rechazaron las acusaciones de falta a la prescindencia. Esto, por las críticas a la propuesta "Chao préstamo al Estado" de José Antonio Kast, que busca modificar la reforma.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Reforma de pensionesReforma previsionalPGUGabriel BoricCamila VallejoÁlvaro ElizaldeJosé Antonio Kast

