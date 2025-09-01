Ante propuesta de Kast: Gobierno defiende previsional y rechaza acusaciones de intervencionismo
Esta mañana el Presidente Gabriel Boric defendió la reforma de pensiones y enfatizó que gracias a ella la PGU subirá a 250 mil pesos. La ministra Camila Vallejo (Segegob) y el ministro Álvaro Elizalde (Interior) también destacaron la relevancia que tiene para La Moneda la previsional y rechazaron las acusaciones de falta a la prescindencia. Esto, por las críticas a la propuesta "Chao préstamo al Estado" de José Antonio Kast, que busca modificar la reforma.
