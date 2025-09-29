SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Anuncian alzas en cuentas del agua por sobreconsumo: ¿Cuánto más tendrás que pagar?

La modificación al decreto tarifario de Aguas Andinas fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con la finalidad de incentivar un uso más responsable del agua en medio de la escasez hídrica.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Desde el 1 de diciembre al 31 de marzo, el límite de sobreconsumo bajará de 40 a 30 metros cúbicos mensuales por hogar.

En la Región Metropolitana con el límite de 40 m³, solo un 5% de los clientes pagaba sobreconsumo, y con la nueva medida, se proyecta que este porcentaje subiría a un 10%.

Lee también:

Más sobre:NacionalSobreconsumoCuentas del aguaAlza en cuentas del aguaVerano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incendio consume recinto comercial en Av. Independencia: 14 compañías de Bomberos combaten las llamas

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial

“Useless Nations”

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

El peligro de la emergencia

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Incendio consume recinto comercial en Av. Independencia: 14 compañías de Bomberos combaten las llamas
Chile

Incendio consume recinto comercial en Av. Independencia: 14 compañías de Bomberos combaten las llamas

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales
Negocios

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

Escondida recibe aprobación del “proyecto inaugural” de su millonario plan de inversiones en Chile

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial
El Deportivo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial

El potente equipo de Francia se llena de dudas para doblegar a Sudáfrica en su estreno del Mundial Sub 20

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición