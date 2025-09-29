Anuncian alzas en cuentas del agua por sobreconsumo: ¿Cuánto más tendrás que pagar?

Desde el 1 de diciembre al 31 de marzo, el límite de sobreconsumo bajará de 40 a 30 metros cúbicos mensuales por hogar.

En la Región Metropolitana con el límite de 40 m³, solo un 5% de los clientes pagaba sobreconsumo, y con la nueva medida, se proyecta que este porcentaje subiría a un 10%.