Anuncian alzas en cuentas del agua por sobreconsumo: ¿Cuánto más tendrás que pagar?
La modificación al decreto tarifario de Aguas Andinas fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con la finalidad de incentivar un uso más responsable del agua en medio de la escasez hídrica.
Desde el 1 de diciembre al 31 de marzo, el límite de sobreconsumo bajará de 40 a 30 metros cúbicos mensuales por hogar.
En la Región Metropolitana con el límite de 40 m³, solo un 5% de los clientes pagaba sobreconsumo, y con la nueva medida, se proyecta que este porcentaje subiría a un 10%.
