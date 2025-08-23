¿Arepa de pino? : polémica en redes por particular receta venezolana que simula una empanada

El video generó miles de comentarios en redes sociales donde hubo muchas personas que opinaron sobre la innovadora receta culinaria.

En el paso a paso de la receta de la arepa de pino, la usuaria iba detallando la preparación hecha a base de vacuno, cebolla, aceituna y pasas; con todo eso junto, rellenaba la típica masa de maíz.

Entre los variados comentarios positivos, algunos celebraban la preparación: “Así funciona la gastronomía y la migración, comida fusión”, “no es apropiación cultural si están haciendo una variante de una comida”.

Por otra parte los más críticos señalaban que “la empanada es chilena y nada de mezclas”, “un insulto a la grandiosa empanada” y “por qué arruinaste las arepas poniéndoles pino”.

“me quedo con la empanada de pino, como la hacemos los chilenos, y con la arepa con mechada y queso, exquisita”,