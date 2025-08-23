¿Arepa de pino? : polémica en redes por particular receta venezolana que simula una empanada
Esta semana la usuaria de TikTok @suelizcocina, subió a su cuenta una receta de arepa que mezclaba carne, cebolla y huevo, preparación que aludía a nuestra empanada chilena. El registro que se hizo viral a menos de un mes que inicien las fondas y las Fiestas Patrias.
El video generó miles de comentarios en redes sociales donde hubo muchas personas que opinaron sobre la innovadora receta culinaria.
En el paso a paso de la receta de la arepa de pino, la usuaria iba detallando la preparación hecha a base de vacuno, cebolla, aceituna y pasas; con todo eso junto, rellenaba la típica masa de maíz.
Entre los variados comentarios positivos, algunos celebraban la preparación: “Así funciona la gastronomía y la migración, comida fusión”, “no es apropiación cultural si están haciendo una variante de una comida”.
Por otra parte los más críticos señalaban que “la empanada es chilena y nada de mezclas”, “un insulto a la grandiosa empanada” y “por qué arruinaste las arepas poniéndoles pino”.
“me quedo con la empanada de pino, como la hacemos los chilenos, y con la arepa con mechada y queso, exquisita”,
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.