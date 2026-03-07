Así fue el acto de despedida del Presidente Boric en la Plaza de la Constitución
A días del cambio de mando, miles de adherentes del gobierno llegaron hasta la Plaza de la Constitución para despedir al Presidente Gabriel Boric al término de su mandato.
La convocatoria fue realizada por el colectivo ciudadano “Unidos con Boric” a las 10:00 horas frente a La Moneda. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando el Mandatario salió a saludar desde uno de los balcones del Palacio, junto a su hija Violeta y su pareja Paula Carrasco.
