SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Así fue el acto de despedida del Presidente Boric en la Plaza de la Constitución

    A días del cambio de mando, miles de adherentes del gobierno llegaron hasta la Plaza de la Constitución para despedir al Presidente Gabriel Boric al término de su mandato. La convocatoria fue realizada por el colectivo ciudadano “Unidos con Boric” a las 10:00 horas frente a La Moneda. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando el Mandatario salió a saludar desde uno de los balcones del Palacio, junto a su hija Violeta y su pareja Paula Carrasco.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Gabriel BoricLa MonedaPlaza de la ConstituciónDespedidaEjecutivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Everton baja al sorprendente Limache en sufrido partido y abandona la zona de descenso

    Mujeres lideran participación electoral pero aún son minoría en liderazgos políticos según estudio de Servel

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición
    Chile

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Mujeres lideran participación electoral pero aún son minoría en liderazgos políticos según estudio de Servel

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Everton baja al sorprendente Limache en sufrido partido y abandona la zona de descenso
    El Deportivo

    Everton baja al sorprendente Limache en sufrido partido y abandona la zona de descenso

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    Max Verstappen choca y partirá vigésimo en Australia: Mercedes domina la qualy y logra el 1-2

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela
    Mundo

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual