OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Videos

    Así fue el cierre de campaña de José Antonio Kast en que usó vidrio blindado

    Durante la tarde del jueves, el candidato presidencial José Antonio Kast inició su cierre de campaña en Viña del Mar con un cristal antibalas que generó y diversas reacciones de los demás abanderados.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La instalación llamó la atención de los presentes y generó dudas de si existía alguna amenaza de seguridad concreta contra el abanderado Republicano, pero desde el comando defendieron la medida explicando que obedeció a razones de seguridad.

    El vidrio se asimila al que Donald Trump empezó a usar cuando aún era candidato a la presidencia de EE.UU., tras el atentado que sufrió en Butler, Pensilvania, en julio de 2024.

    Más sobre:NacionalJosé Antonio KastCierre de CampañaVidrio blindado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa: “No nos olvidemos de que es el goleador; tiene goles todo el año”

    Valdivia será sede del mayor evento de ciclismo amateur del mundo en 2026

    Columna de Gonzalo Restini: “Los exjinetes del Apocalipsis”

    Cerca de los 10.000 puntos y con acciones de consumo al alza: el Ipsa en caso de triunfo electoral de la derecha

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Venezuela por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Venezuela por el Mundial Sub 17

    Hallan osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga si corresponden a un tercer cuerpo
    Chile

    Hallan osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga si corresponden a un tercer cuerpo

    Nuevos videos de ese día: experta argentina acusa “irregularidades” en indagatoria por caso de María Ercira González

    Boric cierra su participación en Cumbre de Líderes de la COP30 en Brasil y se alista para asistir a cambio de mando de Bolivia

    Cerca de los 10.000 puntos y con acciones de consumo al alza: el Ipsa en caso de triunfo electoral de la derecha
    Negocios

    Cerca de los 10.000 puntos y con acciones de consumo al alza: el Ipsa en caso de triunfo electoral de la derecha

    Osvaldo Rosales pide al CFA hablar de aumentar los ingresos “con el mismo énfasis” que usan para pedir recortar gasto

    Del dato al propósito

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago
    Tendencias

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa: “No nos olvidemos de que es el goleador; tiene goles todo el año”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa: “No nos olvidemos de que es el goleador; tiene goles todo el año”

    Valdivia será sede del mayor evento de ciclismo amateur del mundo en 2026

    ¿Con Carlos Palacios como titular? La formación que prepara Boca Juniors para recibir a River Plate en el Superclásico

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado
    Cultura y entretención

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    Frente a frente: Jeanette y Franco Simone se presentan con show de grandes éxitos en Movistar Arena

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales
    Mundo

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego