Así fue el cierre de campaña de José Antonio Kast en que usó vidrio blindado
Durante la tarde del jueves, el candidato presidencial José Antonio Kast inició su cierre de campaña en Viña del Mar con un cristal antibalas que generó y diversas reacciones de los demás abanderados.
La instalación llamó la atención de los presentes y generó dudas de si existía alguna amenaza de seguridad concreta contra el abanderado Republicano, pero desde el comando defendieron la medida explicando que obedeció a razones de seguridad.
El vidrio se asimila al que Donald Trump empezó a usar cuando aún era candidato a la presidencia de EE.UU., tras el atentado que sufrió en Butler, Pensilvania, en julio de 2024.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.