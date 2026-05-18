Volkswagen ID. Polo GTI: la reinvención de un ícono deportivo

Cinco décadas después del nacimiento del primer GTI, Volkswagen inicia una nueva etapa para su división deportiva con la presentación del ID. Polo GTI, el primer modelo completamente eléctrico en portar las históricas tres letras.

El estreno mundial se realizó durante las 24 Horas de Nürburgring y deja claro que la marca alemana no pretende abandonar el ADN dinámico del GTI en la transición hacia la electromovilidad. El nuevo modelo combina diseño agresivo, tracción delantera, tecnologías de alto rendimiento y una experiencia de conducción configurada para mantener vivo el espíritu de los compactos deportivos clásicos.

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El modelo utiliza la plataforma MEB+ y equipa un motor eléctrico APP290 que desarrolla 166 kW, equivalentes a 226 hp, junto a un torque de 290 Nm. Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.

Fiel a la tradición GTI, toda la potencia se transmite al eje delantero y se complementa con un diferencial autoblocante electrónico de serie, diseñado para mejorar la tracción y el comportamiento dinámico en conducción deportiva. También incorpora suspensión adaptativa DCC, dirección progresiva y un nuevo modo GTI que ajusta instantáneamente la respuesta del motor, la dirección y el chasis para entregar la máxima deportividad.

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Visualmente, mantiene elementos históricos reinterpretados para la era eléctrica. Destaca la clásica línea roja frontal, ahora extendida a lo ancho de la carrocería junto a un emblema GTI iluminado y faros Matrix LED IQ.LIGHT de serie. El frontal incorpora además una parrilla con diseño tipo panal y detalles rojos inspirados en los autos de competición.

La silueta conserva el característico pilar C heredado del Golf original, mientras que la zaga incorpora un llamativo alerón dividido y ópticas LED tridimensionales iluminadas en rojo. Todo el conjunto descansa sobre llantas de 19 pulgadas que refuerzan su postura deportiva.

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En el interior predominan los tonos negros y rojos, con costuras deportivas, volante GTI con marca roja central y asientos tapizados con una reinterpretación moderna del clásico patrón escocés histórico de la gama. El modelo también suma un sistema multimedia de 12,9 pulgadas y un panel digital configurable de 10,25 pulgadas que puede activar un modo “retro” inspirado en el Golf GTI de primera generación.

Gracias a la arquitectura eléctrica, el habitáculo ofrece más espacio interior y su maletero aumenta hasta 441 litros, ampliables a 1.240 litros con los asientos abatidos.

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La batería NMC de 52 kWh permite una autonomía WLTP de hasta 424 kilómetros y admite carga rápida DC de hasta 105 kW, recuperando del 10% al 80% de energía en aproximadamente 24 minutos. ¿Su valor? Llegará al mercado a un costo de US$45 mil.