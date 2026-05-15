Jeep Wrangler America250: la edición especial inspirada en Capitán América

La conexión entre el espíritu aventurero de Jeep y el universo heroico de Marvel se materializa en una edición especial cargada de simbolismo. La marca acaba de presentar el nuevo Wrangler America250, una versión conmemorativa desarrollada junto a la casa editorial que toma inspiración directa de Capitán América para celebrar el aniversario número 250 de Estados Unidos y los 85 años de legado de la firma automotriz.

El modelo incorpora elementos gráficos en rojo, blanco y azul, además de un exclusivo cobertor de rueda de repuesto con el escudo del superhéroe, uno de los símbolos más reconocibles de la cultura comic. La idea detrás del modelo no fue simplemente sumar detalles patrióticos, sino crear un vehículo que representara valores como la libertad, el coraje, el servicio y la aventura.

Stellantis

Según explicó Stellantis, esta vez el proceso creativo se invirtió: no fue el producto el que inspiró la campaña, sino la campaña la que terminó aplicándose en el desarrollo del vehículo. El resultado es un todoterreno con identidad propia y un fuerte componente emocional que conecta la historia militar de Jeep con el universo de los superhéroes.

El lanzamiento del Wrangler America250 forma parte de una campaña multimedia denominada “Origin Story”, que mezcla animación, estética de cómic y escenas inspiradas en los históricos Willys utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es reforzar la relación entre la marca y la idea de libertad, recordando el rol que estos vehículos tuvieron en los campos de batalla y cómo esa herencia sigue presente en el ADN del Wrangler actual.

La propuesta también incluye un exclusivo cómic de colección desarrollado junto a Marvel Comics Group. Esta portada ilustrada limitada, protagonizada por Capitán América y el Wrangler America250, será entregada únicamente a quienes adquieran esta edición especial.

Pero la colaboración va más allá del marketing y el diseño. Jeep también anunció una segunda etapa llamada “The Original Superheroes”, una campaña que pondrá el foco en veteranos reales del ejército estadounidense para destacar que el heroísmo no solo existe en la ficción, sino también en las historias de servicio y sacrificio.

Stellantis

La alianza continuará durante el resto de 2026 e incluirá nuevas acciones promocionales vinculadas al estreno de la película Avengers: Doomsday, previsto para diciembre.