Así fue el encuentro entre Michelle Bachelet y el Presidente electo José Antonio Kast
Este lunes el Presidente electo José Antonio Kast llegó hasta las oficinas de la expresidenta Michelle Bachelet en el marco de las reuniones protocolares que ha sostenido desde su victoria en las elecciones del 14 de diciembre.
El encuentro se produce en medio de la incertidumbre sobre si el próximo gobierno apoyará la postulación de Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas.
