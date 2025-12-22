SUSCRÍBETE POR $1100
    Así fue el encuentro entre Michelle Bachelet y el Presidente electo José Antonio Kast

    Este lunes el Presidente electo José Antonio Kast llegó hasta las oficinas de la expresidenta Michelle Bachelet en el marco de las reuniones protocolares que ha sostenido desde su victoria en las elecciones del 14 de diciembre.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El encuentro se produce en medio de la incertidumbre sobre si el próximo gobierno apoyará la postulación de Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas.

    Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros

    Irresponsable ciclista provocó accidente y dejó a mujer gravemente herida: aún no es localizado

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    Tattersall Automotriz reordena sus piezas de cara al exigente y competitivo mercado chileno

    Formalización por emisión fraudulenta de licencias médicas: fiscalía solicita prisión preventiva para los siete involucrados

    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Formalización por emisión fraudulenta de licencias médicas: fiscalía solicita prisión preventiva para los siete involucrados
    Formalización por emisión fraudulenta de licencias médicas: fiscalía solicita prisión preventiva para los siete involucrados

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Continúa el misterio: Kast dice que no hablará sobre postulación de Bachelet a la ONU antes del 11 de marzo

    Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros
    Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional
    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”
    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”
    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza