Así fue el operativo de rescate de María Corina Machado para recibir el premio Nobel de la Paz

Un registro compartido este viernes por Grey Bull Rescue, empresa estadounidense dedicada a los rescates humanitarios, reveló cómo fue el traslado desde Venezuela hasta Oslo, Noruega, para la ceremonia del Nobel de la Paz.

Las imágenes corresponden a diciembre, cuando María Corina Machado salió desde Venezuela en una pequeña embarcación hasta Curazao, donde debió sortear diversos puntos de control militar, para luego encontrarse con el equipo de Grey Bull Rescue y continuar el viaje hacia Oslo en un avión privado.

La operación llamada “Dinamita Dorada”, terminó con éxito a pesar del intenso viaje que debió realizar Machado para llegar a recibir el galardón. “Soy María Corina Machado. Estoy viva y a salvo y muy agradecida”, dijo en los registros revelados