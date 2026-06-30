Así fue el saludo entre José Antonio Kast y el presidente de Paraguay en la cumbre MERCOSUR
El mandatario entregará un discurso de 15 minutos en la cumbre MERCOSUR, desarrollada en Asunción, Paraguay, jornada centrada en el fortalecimiento de la integración regional y la cooperación económica.
Tras el saludo con Santiago Peña, presidente de Paraguay, el Jefe de Estado chileno se incorporó a las actividades oficiales de la cumbre, donde sostendrá encuentros con líderes de la región y participará en las sesiones destinadas a abordar los principales desafíos del comercio, inversión y el desarrollo.
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