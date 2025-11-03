Así fue el terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el norte de Afganistán
El sismo tuvo su epicentro en Mazar-e Sharif, a 22,5 kilómetros de la localidad de Kholm, una de las ciudades más grandes del país.
De momento, las autoridades del régimen talibán han confirmado la muerte de al menos 20 personas y alrededor de 530 heridos, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar.
Además, como muestran los videos, el terremoto dañó parte de la Mezquita Azul en la ciudad del epicentro (Mazar-e Sharif), que es uno de los templos más sagrados de Afganistán.
