Así fue el terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el norte de Afganistán

De momento, las autoridades del régimen talibán han confirmado la muerte de al menos 20 personas y alrededor de 530 heridos, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar.

Además, como muestran los videos, el terremoto dañó parte de la Mezquita Azul en la ciudad del epicentro (Mazar-e Sharif), que es uno de los templos más sagrados de Afganistán.