Registran el repentino derrumbe de una torre medieval del siglo XIII en Roma
La caída de la estructura de casi ochocientos años, dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros. La Torre dei Conti, construida en el año 1.238, colapsó parcialmente este lunes en el momento que trabajadores realizaban obras de recuperación estructural. Un segundo derrumbe ocurrió durante las tareas de rescate, felizmente los equipos de emergencia resultaron ilesos.
COMENTARIOS
