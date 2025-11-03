OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Videos

Registran el repentino derrumbe de una torre medieval del siglo XIII en Roma

La caída de la estructura de casi ochocientos años, dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros. La Torre dei Conti, construida en el año 1.238, colapsó parcialmente este lunes en el momento que trabajadores realizaban obras de recuperación estructural. Un segundo derrumbe ocurrió durante las tareas de rescate, felizmente los equipos de emergencia resultaron ilesos.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Lee también:

Más sobre:DerrumbeterremotoRomacastillo medievalItalia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos

Las claves para invertir en el APV

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía

Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Qatar vs. Italia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Qatar vs. Italia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía
Chile

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía

Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

Segunda interrupción del día: Metro de Santiago reestablece servicio de Línea 1

Salares Altoandinos: Organismo aprueba a Enami la mayor cuota de litio entregada después del Salar de Atacama
Negocios

Salares Altoandinos: Organismo aprueba a Enami la mayor cuota de litio entregada después del Salar de Atacama

JP Morgan advierte que riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Ocho expulsiones y el detalle de la pelea: el informe del árbitro del duelo entre Copiapó y Universidad de Concepción

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español
Cultura y entretención

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria
Mundo

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

No solo Mamdani en Nueva York: por qué las otras victorias electorales de este martes no aliviarán al Partido Demócrata

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week