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    Así fue la foto oficial del gabinete de Kast previo al Te deum Ecuménico

    El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó en la tradicional sesión de fotos oficiales con ministros, ministras, subsecretarias y subsecretarios.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadTedeumTedeum Ecuménico

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