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Así fue la foto oficial del gabinete de Kast previo al Te deum Ecuménico
El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó en la tradicional sesión de fotos oficiales con ministros, ministras, subsecretarias y subsecretarios.
Por
Pablo Gándara
18 SEPTIEMBRE 2026
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